【致敬！最美逆行者】背着呼吸机上战场

55岁的陈占国，是宜阳县中医院支援湖北医疗队中年纪最大的一员，也是一名党员，熟悉他的人都喜欢称他为“老陈”。

90名医护人员，90名英雄，19日从武汉凯旋。欢迎你们回家！

40个日夜，他们奋不顾身，打赢了一场又一场战斗，挽救了一个又一个生命。

英雄的武汉，因为有英雄的你们；英雄的你们，是洛阳的骄傲。

在武汉的每时每刻，都有不同的故事发生在他们身上，或让人欣喜，或令人动容。

今天，就让我们来聆听这些关于英雄的故事吧！

向英雄致敬

55岁的陈占国，是宜阳县中医院支援湖北医疗队中年纪最大的一员，也是一名党员，熟悉他的人都喜欢称他为“老陈”。

即将撤离战场，老陈有些骄傲地说，他奋战的武汉市江汉方舱医院，是武汉市开放床位最多、累计收治人数最多、累计出院人数最多的方舱医院。在那里，他不仅要治病，还要医心，为患者树立战胜疾病的信心。闲的时候，他还带领患者们打起“八段锦”。

不为人知的是，老陈是背着呼吸机出征的。原来，老陈患有呼吸睡眠暂停综合征，夜间容易呼吸不畅，需要借助呼吸机才能休息好。即使是这样，疫情当前，他毫无迟疑。

“我是党员，必须冲在前面。”老陈说，他在武汉奋战，心里有着一老一小的牵挂。他76岁的母亲患重病，他是瞒着母亲去武汉的。另一边，再过10天左右，他就要当爷爷了。老陈唯一觉得亏欠的，就是把照顾母亲、迎接新生命的责任留给了妻子一人。

“期待隔离期赶快过去，回家团聚。”老陈激动地说。（洛阳日报记者 李冰）