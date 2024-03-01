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18日上午，洛阳小浪底镇部分区域将实行交通管制
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2024.05.16 17:10

　　“洛阳交警”微信公众号发布通告称，2024年“中国小浪底轮滑文化节”将于2024年5月18日上午在小浪底镇举行，在活动期间将对部分道路实行临时性交通管理、调整措施。

关于2024年“第二届中国小浪底轮滑文化节期间实行交通管制通告

　　2024年“中国小浪底轮滑文化节”将于2024年5月18日上午在小浪底镇举行，为确保活动期间路段交通有序、安全、畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第39条规定，在活动期间将对部分道路实行临时性交通管理、调整措施：

　　一、管控时段

　　5月18日上午7时至12时

　　二、管控区域

　　小浪底镇科创街、瀍源大道、佳信路、小浪底专线石门至梁村段；

　　三、交通管控措施

　　1.在佳信路与科创街路口、小浪底大道石门村口、小浪底大道会瀍村口、瀍源大道小康路口、小康路商业街路口、孟横线三岔口设置6处分流点。

　　2.活动期间，公安机关交通管理部门还将根据道路交通流量情况，对管控区域适情进行封控管理，禁止车辆、行人通行，车辆凭赛事通行证通行；对6处分流点采取临时性交通管理措施，请广大市民积极配合，自觉服从交通警察的指挥。

　　四、交通管控期间车辆绕行路线

　　1.由孟津前往小浪底的车辆绕行路线：王城大道—河图路—英才路—会盟大道—龙马路—王常线—会小路—小浪底景区；

　　2.由洛阳前往小浪底的车辆绕行路线：小浪底景区—会小路—王常路—龙马路—王城大道—洛阳；

　　3.由高速前往小浪底的车辆绕行路线：连霍高速—济洛高速—孟津西站—小浪底南站；

　　五、交通管制期间车辆停放安排

　　1.大巴车停车区：马官线(马屯-官庄)；

　　2.私家车停车区：科创街以东、瀍源大道；

　　特此通告

　　洛阳市公安局孟津分局交警大队

　　2024年5月16日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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