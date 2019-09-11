【致敬！最美逆行者 】“战友”支持是最大的动力

“我能平安回来，离不开‘战友’的支持和帮助。”昨日下午，新安县第二人民医院护士介芊说。

90名医护人员，90名英雄，19日从武汉凯旋。欢迎你们回家！

40个日夜，他们奋不顾身，打赢了一场又一场战斗，挽救了一个又一个生命。

英雄的武汉，因为有英雄的你们；英雄的你们，是洛阳的骄傲。

在武汉的每时每刻，都有不同的故事发生在他们身上，或让人欣喜，或令人动容。

今天，就让我们来聆听这些关于英雄的故事吧！

介芊(受访者供图)

“我能平安回来，离不开‘战友’的支持和帮助。”昨日下午，新安县第二人民医院护士介芊说。

进入武汉青山方舱医院后，介芊主要从事分诊、防护用具和环境消杀工作。2月25日清晨，她在工作岗位上突然感觉呼吸困难，天旋地转。她慢慢靠着墙壁，蹲在地上。这个异常举动立刻引起了医疗队“战友”们的注意，大家赶到她身边，把她搀扶到休息区，开展诊疗检查，安排她立刻休息。几名医疗队员主动替她担起分发药品、消毒、分诊等工作。

“下班回到宿舍后，还有河南省人民医院和新乡医疗队的姐姐们不断来看望，让我感觉特别温暖。”介芊说。

在救治病人方面，介芊也得到了队友的指导。一位老人入院后一切正常，考虑到其患有基础病，医疗队里一名经验丰富的护士提醒介芊，要密切注意老人情况。结果，老人午后突发呼吸窘迫，守在一旁的介芊赶紧叫来医生救治，挽救了病人的生命。(洛阳日报记者 孟山)