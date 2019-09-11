【致敬！最美逆行者】疫情结束，回武汉补过生日

昨日上午，正忙着收拾行李的嵩县中医院护士长石向明收到一条微信：“可别忘了咱们的约定，我还欠你一个生日蛋糕呢！”

90名医护人员，90名英雄，19日从武汉凯旋。欢迎你们回家！

40个日夜，他们奋不顾身，打赢了一场又一场战斗，挽救了一个又一个生命。

英雄的武汉，因为有英雄的你们；英雄的你们，是洛阳的骄傲。

在武汉的每时每刻，都有不同的故事发生在他们身上，或让人欣喜，或令人动容。

今天，就让我们来聆听这些关于英雄的故事吧！

石向明（受访者供图）

昨日上午，正忙着收拾行李的嵩县中医院护士长石向明收到一条微信：“可别忘了咱们的约定，我还欠你一个生日蛋糕呢！”

发信息者是武汉的尧先生，用他的话说：“我和向明是过命的交情。”尧先生是石向明的患者，年龄相仿。两人有很多共同爱好，在方舱医院的日子里，他和石向明无话不谈，除了身体，被疫情灼伤的心灵也渐渐被“治愈”。

3月8日，青山方舱医院休舱前，尧先生两次病毒检测呈阴性，他要出院了。可那天石向明不上班，他给石向明发信息：“本来以为可以在舱内给你过生日……”石向明回复：“没事，还有机会，等摘下口罩，咱们再相聚，补过生日。”

3月11日是石向明的生日，这一天，29岁的他在朋友圈高调晒出来自患者的祝福，并配文：“目前为止，这是我最骄傲的一个生日，方舱已休舱，武汉，快点好起来。”

除了尧先生，还有一名理发师志愿者跟石向明约定：“把头发留着，再来武汉我给你剪个最帅的发型。”

石向明说，他相信那一天不会太远了。（洛阳日报记者 智慧）