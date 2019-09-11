【致敬！最美逆行者 】她讲笑话逗患者开心，患者不知她亲人刚刚离世

“姥爷，我平安回来了，过两天就去看您。”昨日下午，22岁的张艺迪声泪俱下。

90名医护人员，90名英雄，19日从武汉凯旋。欢迎你们回家！

40个日夜，他们奋不顾身，打赢了一场又一场战斗，挽救了一个又一个生命。

英雄的武汉，因为有英雄的你们；英雄的你们，是洛阳的骄傲。

在武汉的每时每刻，都有不同的故事发生在他们身上，或让人欣喜，或令人动容。

今天，就让我们来聆听这些关于英雄的故事吧！

张艺迪(受访者供图)

“姥爷，我平安回来了，过两天就去看您。”昨日下午，22岁的张艺迪声泪俱下。

张艺迪是新安县第二人民医院急诊科护士，是我市第二批支援湖北医疗队中最年轻的队员。2月9日下夜班后，顾不得跟最疼她的姥爷告别，匆忙收拾行李，奔赴武汉。

“姥爷去年年底脑出血后身体一直不好，平时我一有空就去看他。”在武汉期间，她时常梦见姥爷。3月3日，她接到姐姐发来的信息：“姥爷去世了，临终前一直惦记着你，希望你平安回来。”

“当时我真想立刻回去，可我是一名医务工作者、一名党员，这里更需要我。姥爷是党员，相信他会理解和支持我的决定。”张艺迪说。这些天，她把悲伤埋在心底，以饱满的热情给病人送药、送饭、检查身体，为病人进行心理疏导，讲笑话逗他们开心，直到分管的最后一名患者康复出院。（洛阳日报记者 孟山）