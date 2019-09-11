【致敬！最美逆行者】一封特殊的感谢信

“他一直把病人当亲人，非常暖心，让我们感动得流泪。”在洛宁县中医院医生蒋旭东的行李箱中，有一封特殊的感谢信。这是一位武汉治愈患者刘女士在他返回前，特意为他写下的。

90名医护人员，90名英雄，19日从武汉凯旋。欢迎你们回家！ 40个日夜，他们奋不顾身，打赢了一场又一场战斗，挽救了一个又一个生命。 英雄的武汉，因为有英雄的你们；英雄的你们，是洛阳的骄傲。 在武汉的每时每刻，都有不同的故事发生在他们身上，或让人欣喜，或令人动容。 今天，就让我们来聆听这些关于英雄的故事吧！

蒋旭东（受访者供图）

“他一直把病人当亲人，非常暖心，让我们感动得流泪。”在洛宁县中医院医生蒋旭东的行李箱中，有一封特殊的感谢信。这是一位武汉治愈患者刘女士在他返回前，特意为他写下的。

刘女士在方舱医院治疗期间，情绪有些低落沮丧。蒋旭东作为主治医师不仅精心医治，还耐心进行心理疏导，帮助她很快痊愈。出院后的刘女士在居家隔离期间，每有疑虑就会拨通蒋旭东的电话，而蒋旭东也总能耐心细致地解疑释惑。

几天前，蒋旭东奋战的江汉方舱医院休舱，支援湖北医疗队即将返程。刘女士得知消息后，辗转联系江汉区联络员，表达当面向蒋旭东和医护团队致谢的愿望。为让刘女士安全休养，蒋旭东特意带着消毒用品，赶到小区帮她“圆梦”。这个善意举动，让刘女士感动得泣不成声。

“关爱病患是医生的天职。疫情被遏制，是我们最乐于看到的。”蒋旭东说，“武汉是一座英雄的城市，武汉人民是最可爱的人，这里也将是我的第二故乡。”（洛阳日报记者 白云飞）