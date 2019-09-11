【致敬！最美逆行者】等了三个多小时，只为远远看妈妈一眼

19日晚，在二广高速关林站等候的人群中，一个小小的身影不时踮起脚尖向出口方向张望。她叫杨晨汐，今年7岁，是伊川县中医院护士、我市第二批支援湖北医疗队队员程兵兵的女儿。

90名医护人员，90名英雄，19日从武汉凯旋。欢迎你们回家！

40个日夜，他们奋不顾身，打赢了一场又一场战斗，挽救了一个又一个生命。

英雄的武汉，因为有英雄的你们；英雄的你们，是洛阳的骄傲。

在武汉的每时每刻，都有不同的故事发生在他们身上，或让人欣喜，或令人动容。

今天，就让我们来聆听这些关于英雄的故事吧！

杨晨汐在等候妈妈归来（受访者供图）

19日晚，在二广高速关林站等候的人群中，一个小小的身影不时踮起脚尖向出口方向张望。她叫杨晨汐，今年7岁，是伊川县中医院护士、我市第二批支援湖北医疗队队员程兵兵的女儿。

18日晚，得知妈妈要从武汉回来了，杨晨汐高兴得一夜没睡着。“我已经两个月没有见过妈妈了。”杨晨汐说，为了对抗病毒，妈妈临走前一直在医院忙碌，“出发去武汉前也没有顾得上跟我们告别。”因为想妈妈，她偷偷哭了好几次。

19日一大早，爸爸告诉杨晨汐，可以带她去接妈妈，但是妈妈不能下车，只能远远地看看。“我愿意！”杨晨汐高兴得跳了起来，还特意穿上了最喜欢的裙子。

下午，杨晨汐和爸爸早早出发，因为飞机起飞时间推迟，他们在路口等了三个多小时。晚上9时许，大巴出现在高速路口，杨晨汐聚精会神向车厢内搜索：“来了，来了，妈妈！妈妈！”

为了向迎接的人群致谢，车开得很慢，可在杨晨汐眼里，还是开得太快了，妈妈的脸庞仿佛从眼前一闪而过。看着车渐渐消失在黑夜中，杨晨汐拉起爸爸的手说：“远远看一眼已经很满足了，我们再等14天，再来接妈妈回家！”（洛阳日报记者 智慧）