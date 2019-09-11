【致敬！最美逆行者】告别武汉，既不舍又归心似箭

“我爱你中国”“我回家啦”“我们胜利啦”“加油中国”“大洛阳我回来了”……一条抖音，每人一句话，表达了孟津县第二人民医院支援湖北医疗队队员在离开武汉时的心情。

90名医护人员，90名英雄，19日从武汉凯旋。欢迎你们回家！

40个日夜，他们奋不顾身，打赢了一场又一场战斗，挽救了一个又一个生命。

英雄的武汉，因为有英雄的你们；英雄的你们，是洛阳的骄傲。

在武汉的每时每刻，都有不同的故事发生在他们身上，或让人欣喜，或令人动容。

今天，就让我们来聆听这些关于英雄的故事吧！

车队驶出高速

“我爱你中国”“我回家啦”“我们胜利啦”“加油中国”“大洛阳我回来了”……一条抖音，每人一句话，表达了孟津县第二人民医院支援湖北医疗队队员在离开武汉时的心情。

19日上午，洛阳第二批支援湖北医疗队启程返洛，队员们激动、不舍，又归心似箭。在等候出发时，孟津县第二人民医院的屈丹丹提议，拍一条抖音小视频留念。于是，该院的王燕、王园园、周亚红、高冲冲、屈丹丹、闫晓莹、乔雪冰、杨晓萌、刘金锋、许亚飞逐一走向镜头，打出胜利的手势，说出当时的心情。

医疗队队员和工作人员合影

这条视频配上音乐，发布在网上，赢得众多网友点赞。“春光明媚艳阳天，抗疫英雄喜凯旋。辛劳业绩彰史册，时代风流谱新篇”“为国为民来奉献，全国人民记心间”……返程路上，大家不时拿出手机，看着留言，倍感自豪。（洛阳日报记者 朱艳艳）