洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

男子偷车抢劫不过瘾 还偷偷开走自家的轿车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-05-19 21:26

　　近日，宜阳县公安局白杨派出所12个小时接到3个报警，一个抢劫手机警情，一个驾校被盗警情，一个轿车被盗警情。民警在侦查中，又发现了另外一起面包车被盗案。令人意想不到的是，这几起案件竟是同一男子所为。更为离奇的是，轿车被盗警情的报警人还是这名男子的母亲。

　　昨日，记者从宜阳县公安局获悉，该局全警联动17小时，成功将犯罪嫌疑人抓获归案。

　　小山村发生抢劫案，牵出一起机动车被盗案

　　5月14日18时许，宜阳县公安局白杨派出所接到辖区群众报警，称其13岁的孙女在白杨镇蝎子山村附近遭人抢劫，嫌疑人将其孙女的手机抢走。

　　接警后，白杨派出所长李孝国迅速组织民警赶赴现场调查，一边对受害人实施救援，一边带领民警展开走访，并沿犯罪分子逃窜方向追捕。

　　据受害人回忆，嫌疑男子20岁左右，驾驶一辆面包车，准备将她拖拽到车上，听到她呼喊后，就把她推到了路边的坡沟下，抢走她的手机后逃离。

　　勘查中，民警在案发现场附近找到被丢弃的作案面包车。经调查，这辆面包车是一辆被盗车辆。

　　民警调查中，再次接到机动车被盗警情

　　15日凌晨，白杨派出所民警在调查中，再次接到两起盗窃警情。

　　当天凌晨5时许，白杨镇一名报警人发现自己家车库被撬开，停在车库内的轿车被人盗走。

　　民警勘查现场后，立即调取沿线公路视频监控，对被盗车行驶轨迹进行分析判断。

　　当天6时许，一所驾校报警，称驾校院内一辆货车玻璃被砸，办公室被撬，车内、院内一片狼藉，有被盗迹象。

　　“经过全面勘查，驾校办公室和车内所有抽屉和储物盒全被打开，里面物品全被翻出，驾校用于宣传的带有驾校名称的棉袜散落一地。”李孝国说，虽然没有物品被盗，但办公室地上遗留的一双脏旧棉袜却引起了民警注意，经调查核实，初步怀疑为嫌疑人所留。随后，民警迅速用技术手段对这双脏旧棉袜进行物证提取，并继续以被盗轿车为重点跟进排查。

　　全警联动围追堵截，案发17小时后抓获嫌犯

　　白杨派出所对这几起抢劫案和盗窃案调查情况综合分析后，认为虽然案件性质不同，但全部以财物为目的，且目击证人反映的嫌疑人相貌特征基本相同，遂决定串并案侦查。

　　15日9时许，宜阳县公安局指令各警种联动，对被盗大众轿车全面排查，所有公路沿线派出所、执勤交警已做好设卡堵截准备。

　　11时许，宜阳县公安局情报信息大队反馈，被盗大众轿车正沿公路向张坞方向快速行进。面对张坞派出所的设卡拦截，轿车司机躲过民警，高速向洛宁方向逃窜。

　　张坞派出所所长曹书杰见状，立即带领民警追击。经过十余分钟围追堵截，民警在11时20分许将嫌疑车辆截停，将犯罪嫌疑人褚某被抓归案。

　　他撬开自家车库门，偷偷开走了自家轿车

　　褚某供述，大约一周前，他携带几百元钱元准备外出打工。

　　到洛阳市区后，褚某不仅没有去外地，还很快花完了身上的钱。无奈，褚某用手机在网上贷款3000元，又将手机卖掉。钱再次花完后，他便四处闲逛伺机作案。

　　在新安县磁涧镇，褚某盗窃了一辆面包车。5月14日晚，褚某驾车返回宜阳，路经白杨镇蝎子山村时，在一偏僻处对一小女孩实施了抢劫。逃离现场时，由于面包车没油，他便将车辆丢弃在路旁。

　　14日晚，褚某返回白杨镇自己家中。第二天凌晨4时许，他窜到附近一所驾校盗窃时，随手换上了驾校的棉袜。之后，褚某返回家中，趁凌晨家人未醒，将自家车库门撬开，偷偷开走家中轿车，准备逃离宜阳。

　　目前，褚某已被刑事拘留，案件后续调查正快速进行中。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 赵利军 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·发烧还健身到凌晨！大小伙子硬把自己练进了ICU
  • ·不怕咳咳咳！教您应对孩子支原体感染
  • ·专家：这个病叫不宁腿综合征，中老年人易中招
    		•
    黄焖鸡米饭中藏着婚姻幸福的秘诀
    黄焖鸡米饭中藏着婚姻幸福的秘诀
    黄焖鸡米饭中藏着婚姻幸福的秘诀
        许多家庭里，带娃是妈妈的活儿，在李婷婷家，情况却完全相反。李婷婷的老公名叫孙粤豪，是一名理工男，也是...
  • ·“草根乒乓球赛”推动者赵瑞华：累并快乐着
  • ·69岁“同学头” 领着大家“欢乐游”
  • ·新安县：泡桐花开漫山野 石头民居传百年
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 瀍河洛孟桥至老310国道桥段加快整治
  • “达康书记”上车窗?交警：可能被处罚
  • 王琰君等深入洛阳部分重点项目建设工...
  • 洛阳2019年中招照顾政策出炉 这八类考...
  • 本周洛阳将迎来“烧烤天” 最高气温将...
  • 洛阳：千年古都“烹制”博物馆盛宴
  • 洛阳海神乐：千年古乐出宫廷 音律遗韵...
  • 因环保督察问题整改不力 伊川嵩县偃师...
  • 洛阳市住房公积金管委会二届六次会议召开
  • 刘宛康到汝阳县暗访督导
    		•
    百姓呼声
    古城路隧道口处拍婚纱照？网友呼吁严惩
    咨询：房子有房产证没有土地证能过户吗
    精彩图片
    该！女子不服法院裁定...
    传授技能 为村民铺就增...
    洛阳神鹰救援队在黄河...
    2019年全国老年人太极...
    精彩热帖

    占道汽车终于让“路”

    洛宁程氏旧宅印象

    官庄塬樱桃嘉年华

    山水田园·秀美洛宁
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605