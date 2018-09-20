男子偷车抢劫不过瘾 还偷偷开走自家的轿车

近日，宜阳县公安局白杨派出所12个小时接到3个报警，一个抢劫手机警情，一个驾校被盗警情，一个轿车被盗警情。民警在侦查中，又发现了另外一起面包车被盗案。令人意想不到的是，这几起案件竟是同一男子所为。更为离奇的是，轿车被盗警情的报警人还是这名男子的母亲。

近日，宜阳县公安局白杨派出所12个小时接到3个报警，一个抢劫手机警情，一个驾校被盗警情，一个轿车被盗警情。民警在侦查中，又发现了另外一起面包车被盗案。令人意想不到的是，这几起案件竟是同一男子所为。更为离奇的是，轿车被盗警情的报警人还是这名男子的母亲。

昨日，记者从宜阳县公安局获悉，该局全警联动17小时，成功将犯罪嫌疑人抓获归案。

小山村发生抢劫案，牵出一起机动车被盗案

5月14日18时许，宜阳县公安局白杨派出所接到辖区群众报警，称其13岁的孙女在白杨镇蝎子山村附近遭人抢劫，嫌疑人将其孙女的手机抢走。

接警后，白杨派出所长李孝国迅速组织民警赶赴现场调查，一边对受害人实施救援，一边带领民警展开走访，并沿犯罪分子逃窜方向追捕。

据受害人回忆，嫌疑男子20岁左右，驾驶一辆面包车，准备将她拖拽到车上，听到她呼喊后，就把她推到了路边的坡沟下，抢走她的手机后逃离。

勘查中，民警在案发现场附近找到被丢弃的作案面包车。经调查，这辆面包车是一辆被盗车辆。

民警调查中，再次接到机动车被盗警情

15日凌晨，白杨派出所民警在调查中，再次接到两起盗窃警情。

当天凌晨5时许，白杨镇一名报警人发现自己家车库被撬开，停在车库内的轿车被人盗走。

民警勘查现场后，立即调取沿线公路视频监控，对被盗车行驶轨迹进行分析判断。

当天6时许，一所驾校报警，称驾校院内一辆货车玻璃被砸，办公室被撬，车内、院内一片狼藉，有被盗迹象。

“经过全面勘查，驾校办公室和车内所有抽屉和储物盒全被打开，里面物品全被翻出，驾校用于宣传的带有驾校名称的棉袜散落一地。”李孝国说，虽然没有物品被盗，但办公室地上遗留的一双脏旧棉袜却引起了民警注意，经调查核实，初步怀疑为嫌疑人所留。随后，民警迅速用技术手段对这双脏旧棉袜进行物证提取，并继续以被盗轿车为重点跟进排查。

全警联动围追堵截，案发17小时后抓获嫌犯

白杨派出所对这几起抢劫案和盗窃案调查情况综合分析后，认为虽然案件性质不同，但全部以财物为目的，且目击证人反映的嫌疑人相貌特征基本相同，遂决定串并案侦查。

15日9时许，宜阳县公安局指令各警种联动，对被盗大众轿车全面排查，所有公路沿线派出所、执勤交警已做好设卡堵截准备。

11时许，宜阳县公安局情报信息大队反馈，被盗大众轿车正沿公路向张坞方向快速行进。面对张坞派出所的设卡拦截，轿车司机躲过民警，高速向洛宁方向逃窜。

张坞派出所所长曹书杰见状，立即带领民警追击。经过十余分钟围追堵截，民警在11时20分许将嫌疑车辆截停，将犯罪嫌疑人褚某被抓归案。

他撬开自家车库门，偷偷开走了自家轿车

褚某供述，大约一周前，他携带几百元钱元准备外出打工。

到洛阳市区后，褚某不仅没有去外地，还很快花完了身上的钱。无奈，褚某用手机在网上贷款3000元，又将手机卖掉。钱再次花完后，他便四处闲逛伺机作案。

在新安县磁涧镇，褚某盗窃了一辆面包车。5月14日晚，褚某驾车返回宜阳，路经白杨镇蝎子山村时，在一偏僻处对一小女孩实施了抢劫。逃离现场时，由于面包车没油，他便将车辆丢弃在路旁。

14日晚，褚某返回白杨镇自己家中。第二天凌晨4时许，他窜到附近一所驾校盗窃时，随手换上了驾校的棉袜。之后，褚某返回家中，趁凌晨家人未醒，将自家车库门撬开，偷偷开走家中轿车，准备逃离宜阳。

目前，褚某已被刑事拘留，案件后续调查正快速进行中。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 赵利军 文/图）