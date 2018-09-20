一把钥匙能开两辆电动车 洛阳一男子险成“偷车贼”

今日，记者从长安路派出所得知一件事儿：一饭店员工的电动车被人骑走后，他和同事在原地守了一个多小时，终于将汽车返回的“嫌疑人”抓住。民警调查后发现，原来是一把车钥匙引发的误会。

今日，记者从长安路派出所得知一件事儿：一饭店员工的电动车被人骑走后，他和同事在原地守了一个多小时，终于将汽车返回的“嫌疑人”抓住。民警调查后发现，原来是一把车钥匙引发的误会。

4月19日凌晨5点多，在涧西区景华路与牡丹路交叉口附近一家火锅上班的李先生报警称，他和同事在店门口抓到一个偷电动车的人。民警迅速赶到事发地。

民警到场了解到，当日凌晨4点，李先生下班后发现，停在店门口的电动车不见了。反复查看火锅店的监控录像后，他发现“偷车贼”是当日凌晨2点多离店的两名顾客，而其中一人的电动车还在火锅店门口。他猜测对方会回来取车，就跟同事守在店门口附近。果然，一个多小时后有了收获。

被李先生等人抓住的男子姓韩，50多岁，他一再解释自己没偷电动车，应该是朋友骑错车了。随后，民警把韩某带回派出所进一步调查，并调阅了火锅店的监控视频。经过串联一系列证据，民警最终确实这是一场误会。

原来，当日凌晨，韩某和朋友闫某在这家火锅店就餐后，醉酒的韩某让半醉的闫某骑自己的电动车送他回家。哪知，闫某拿着韩某的车钥匙错开了李先生的电动车。韩某酒醒后返回火锅店找车，这才被李先生“抓现行”。

“两辆同品牌的电动车外观相似，一把钥匙能开两辆车的情况也不多见。”民警提醒说，安全起见，车主停车时最好能再加一把锁。（洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 戚军锋）