嫌车太破不值得偷 洛阳一小贼偷车后又送回……

昨日，洛龙派出所民警致电本报记者：一个姑娘的电动车被偷，我们正设法寻找时，不料出现戏剧性一幕——姑娘的电动车又出现在原地，车上还留有一张字条，写着：车太破了，不值得偷。

绘图 雅琦

昨日，洛龙派出所民警致电本报记者：一个姑娘的电动车被偷，我们正设法寻找时，不料出现戏剧性一幕——姑娘的电动车又出现在原地，车上还留有一张字条，写着：车太破了，不值得偷。

20日17时13分，洛龙派出所巡防队员刘毅接到一起报警，一个姑娘的电动车在泉舜购物中心附近被偷。刘毅见到报警人小梅(化名)得知，她是一名学生，当天下午与几个同学做兼职在附近发传单，把电动车停在了泉舜购物中心附近。16时许，她回去骑车时发现车不见了。

“小梅停车时忘记拔车钥匙，可能是被人推走了。”刘毅说，小梅与同学在附近找了一个小时也没找到电动车，只好报警。随后，此案移交给洛龙派出所治安管理大队民警张明亮处理。

张明亮正设法帮小梅寻找电动车，不料过了约20分钟，小梅打来电话说，电动车在原来停放的位置上找到了，并且车把右侧夹着一张字条，上面用潦草的字迹写着：车太破了，不值得偷。

目前，警方正对此案展开进一步调查。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲）