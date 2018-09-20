一路骑一路充电 男子把从洛阳偷来的电动车骑到三门峡

昨日，记者从南昌路派出所听说一件事儿：一男子在洛阳市区偷走一辆电动车后，一路骑一路充电，硬是骑到了200多公里外的三门峡市卢氏县。

昨日，记者从南昌路派出所听说一件事儿：一男子在洛阳市区偷走一辆电动车后，一路骑一路充电，硬是骑到了200多公里外的三门峡市卢氏县。

偷车男子姓胡，29岁，洛宁人，长年在三门峡、洛阳等地打工。1月18日23时许，胡某跟他的俩哥哥到浅井南路一家饭店，酒足饭饱后离开。

“咦！门口这辆电动车咋没拔钥匙？”刚走出饭店，胡某就看到门口停了一辆电动车，俩哥哥催他赶紧回出租屋，胡某应和着跟了上去，心里却一直想着那辆没拔钥匙的电动车。

欲望战胜了理智，胡某送走哥哥，返回饭店门口，四顾无人后，骑走了那辆电动车。为避免被路边的监控拍到，他净挑漆黑偏僻的小路走。胡某没想到，他把车偷走没一会儿，失主就报警了；他更没想到，自己在饭店吃饭、偷车的画面被监控拍得一清二楚。

担心偷来的电动车在市区被失主认出来，胡某想到一条“妙计”：他一路骑一路充电，电动车没电了就赶紧充电继续走，硬是把车骑到了距洛阳200多公里的三门峡市卢氏县，放到一个矿场当自己的代步工具。

1月30日，胡某正盘算着买啥年货时，被南昌路派出所民警找上门，他顿时成了泄了气的“皮球”：“我交代，我认罪！”

目前，胡某因涉嫌盗窃已被南昌路派出所依法刑拘，案件正在进一步侦办。（洛阳晚报记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群）