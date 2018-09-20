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洛阳市2018年度就业创业重点民生实事全部完成

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-30 08:38

在唐宫东路社区养老服务中心，老人享受按摩服务 记者 鲁博 摄

　　昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况就业创业专场新闻发布会召开。记者从发布会上获悉，新增城镇就业、农村劳动力转移、残疾人就业培训等全市就业创业领域重点民生实事全部完成。

　　新增城镇就业11.89万人

　　就业是民生之本，2018年，我市坚持把就业放在经济社会发展的优先位置。市人社局党组成员、副局长杨振风介绍，2018年，我市着力实施新增城镇就业行动，争取省就业补助资金2.4亿元。

　　●2018年，我市新增城镇就业11.89万人，完成重点民生实事目标任务8.96万人的132.7%。其中，失业人员再就业2.03万人，就业困难人员实现就业0.72万人。

　　●全面实施高校毕业生就业创业促进计划，面向社会公开聘任36名大学生就业指导师，为大学生提供个性化、专业化就业指导服务；认定就业见习单位59家，提供见习岗位1943个，拨付就业见习补贴126.17万元；发放家庭困难高校毕业生求职补贴10.65万元；实施“政府购岗行动”，通过购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳86名高校毕业生就业。

　　●充分发挥各类公共就业服务平台的桥梁作用，扎实开展“就业援助月”专项行动。全年举办大型系列招聘会150余场次，参加用人单位6500余家，提供就业岗位8.6万个，达成就业意向4.6万人次。

　　发放创业担保贷款23.56亿元

　　2018年，我市着力发挥大众创业的倍增效应，把鼓励创业作为促进就业的重要载体。

　　●2018年，我市发放创业担保贷款23.56亿元，完成重点民生实事目标任务15亿元的157.1%。向创业孵化基地和创业园区拨付奖补资金280万元，为在孵创业实体拨付开业补贴和运营费补贴47.98万元。

　　●目前，我市国家级创业孵化示范基地达到2家、省级创业孵化示范基地达到7家。我市2018年新增省级农民工返乡创业示范园区3家。我市51家企业通过河南省大众创业扶持资金评审，获得扶持资金307万元，申报项目数量和资金数额连续四年位居全省第一。

洛阳市2018年家庭服务业职业技能选拔赛 记者 鲁博 摄

　　拨付社会保险补贴1219.6万元

　　我市坚持把重点群体就业摆在重要位置，同时，持续开展2018年“促进转移就业支持返乡创业助力增收脱贫”春风行动。

　　●2018年，我市共拨付社会保险补贴1219.6万元，惠及“4555”灵活就业人员2.55万人次。大力实施公益性岗位开发计划，拨付岗位补贴3359万元、社保补贴1366万元，新安置就业困难人员762名。督促、指导我市去产能企业妥善安置职工891人。

　　●拓宽劳务协作覆盖面，与无锡、南京、苏州等地签订劳务合作协议，确保农村劳动力送得出、稳得住、干得好。我市全年新增农村劳动力转移就业2.81万人，完成重点民生实事目标任务2万人的140.5%。

　　6027名残疾人完成职业技能培训

　　2018年，我市更多残疾人感受到社会的关爱和温暖。市残联党组成员、副理事长王海潮介绍，2018年，我市结合市场就业前景，挑选适合各类残疾人学习和就业的培训项目，不断增强残疾人家庭就业创业能力。

　　●2018年，全市残联系统共举办各类培训班124期，完成残疾人职业技能培训6027人，超额完成3000人的培训目标任务。项目涉及皮雕工艺、服装裁剪、淘宝网云客服、电子商务、美发、美甲、绘画、手工制作、盲人保健按摩、魔术气球等数十个培训类别。

　　●我市积极开展建档立卡残疾人家庭培训需求调查，通过开展求职登记、职业介绍、举办招聘会、集中安置、按比例就业等多种形式，不断促进残疾人个体就业、个人创业。(洛阳日报记者 智慧 王妍 通讯员 杨珂)
[ 责任编辑：马佳佳]
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