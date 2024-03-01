李强：洛阳创业 梦想成真

今年33岁的李强老家在河南南阳。2015年，出于对洛阳“汤文化”的喜爱，他在洛阳一个农贸市场内开了一间不足20平方米的小店，专注做豆腐汤事业。

煮汤

今年33岁的李强老家在河南南阳。2015年，出于对洛阳“汤文化”的喜爱，他在洛阳一个农贸市场内开了一间不足20平方米的小店，专注做豆腐汤事业。

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经过多年努力，他的事业不断发展：从一间小店发展到目前在洛阳各地拥有近30家直营店和加盟店。2022年，他投资近千万元，成立了一家食品公司，引进国内领先的豆制品生产线，形成了产、供、销一体的现代化经营管理体系，打造了属于自己的品牌。

给顾客盛汤

“在创业过程中，我得到了相关部门和许多洛阳朋友的帮助！”李强说，洛阳近年加快建设青年友好型城市，不断优化创新创业环境，青年人的发展空间越来越广阔，他有信心将事业做大做强，与洛阳一起成长。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 董洁 文/图）