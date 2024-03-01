收获满满！洛阳11个单品亮相“与辉同行”直播间

25日，“与辉同行”河南行第一站来到洛阳，引发全网关注。洛阳11个单品亮相“与辉同行”河南行直播间，收获口碑、经济效益的同时，进一步提升洛阳特色农副产品的知名度和影响力。

25日，“与辉同行”河南行第一站来到洛阳，引发全网关注。洛阳11个单品亮相“与辉同行”河南行直播间，收获口碑、经济效益的同时，进一步提升洛阳特色农副产品的知名度和影响力。

作为平台经济的重要组成部分，近年，洛阳市直播电商行业飞速发展。截至目前，全市在各大电商平台开设的网络店铺6.1万家，洛阳网络零售额位居全省第二。“与辉同行”将为洛阳直播电商行业带来哪些助力？对平台经济发展有哪些推动？日前，洛报融媒记者进行探访。

11个单品，销售额超450万元

“4天，销售额达50万。”29日，说起近几日“与辉同行”河南行直播间的战绩，源氏食品新媒体电商中心运营总监高亚辉难掩喜悦之情，他说，“今晚销售额有望破新高，虽然团队三天三夜没合眼，但值得！”。

高亚辉说，25日当晚，直播间最高在线人数超10万，不到20分钟，小黄车里部分产品已断货，“这就是流量的力量”。

除源氏大辣片和豆筋外，此次亮相“与辉同行”河南行直播间的单品还有：豫小满老面大馒头，民泽农业的牛肉汤，好芝道的石磨芝麻酱，食在食品的笼蒸花生、翠叶，全福的牡丹沙梨酥、牡丹鲜花饼、牡丹羹等，共计11个单品。

在直播间里，洛阳产品收获好口碑。“味道好、配料干净，喜欢我大洛阳这种不藏着掖着的品格，大大方方才是我中原本色，加油洛阳”“小时候的味道，嘎嘎好吃”“迫不及待下单，收到就开包品尝，味道果真名不虚传”“还得是我大洛阳”……

毋庸置疑，董宇辉的超级IP流量加上洛阳的“流量体质”，势必使洛阳文旅流量再次高涨。在超级IP带动流量经济的当下，文旅“流量”也实实在在转化为经济“热浪”。

截至29日，此次入选直播间的11个单品销售额超450万元，其中，豫小满老面大馒头销售额超150万元，成为当天直播间的销冠。