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江凌调研文旅和民生重点项目建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.30 15:54

江凌在调研文旅和民生重点项目建设时强调
导入更多年轻化消费新场景新业态
有效推动新文旅产业迭代升级

　　4月29日下午，市委书记江凌调研文旅和民生重点项目建设。他强调，要增强对文旅新业态的敏锐度，导入更多年轻化消费新场景新业态，有效推动新文旅产业迭代升级。

　　隋唐洛阳城天街宜人坊，研学营地项目已接待全国研学人员超5万人次，同时还计划落地“风起洛阳”线下体验、围棋文化交流中心等新文旅业态。江凌察看研学营地运营工作，了解项目业态布局规划、建设模式等情况。他指出，高品质推进天街十二坊项目，对恢复洛阳古都历史中轴线气象、叫响“盛世隋唐”品牌具有重要意义。要始终把品质放在首位，加强项目包装策划，做实运营收益测算，用好“风起洛阳”等特色文旅IP，尽快启动一批标志性、引领性项目，构建更灵动街区尺度和肌理格局，有效带动城市文旅转型发展。

　　天街遗址保护展示贯通提升工程正在推进，坊门、坊墙、百戏棚、望楼、园路、水渠、景观等已经初见成效，成为新的网红打卡地。江凌沿天街步行，察看工程进展，了解“五一”假期将在天街举办的洛阳首届榴莲狂欢节筹备情况。他指出，要深化业态研究，对天街周边进行系统谋划，积极营造年轻人喜欢的场景和业态，确保实现常态长效运营。要深化活动策划，植入更多体验式消费，让游客沉浸式体验天街十二坊的市井味、烟火气。

　　周公庙片区是串联老城古城片区和隋唐洛阳城宫城区的主要区域。江凌察看周公庙博物馆、市考古研究院文物修复中心管理运行情况，了解周公路业态提升等工作。他强调，要强化“一盘棋”意识，加强资源整合和盘活利用，充分激发片区活力。要深入研究周公庙片区业态布局，结合旅游动线打造，加强街区环境整治，坚决淘汰低端粗放经营商业业态，提升城市形象和文旅消费环境。

　　龙门西山的悠然南山生态度假区，发挥近郊优势，打造多元化产业融合的新文旅产业园区。江凌察看香溢南山牡丹文化生态产业园、南山市集、半山民宿等业态，与文创产品、民宿等运营者交流，希望洛龙区不断创新思维理念，坚持运营前置，盘活乡村资源，聚焦城市年轻群体消费特点，因地制宜发展牡丹切花、文旅文创、潮玩娱乐等业态，让近郊乡村变身时尚打卡地，为城市经济和新文旅产业发展提供更多优质空间载体。

　　按照省有关要求，我市正在孟津区平乐镇凤凰山区域建设公益性公墓。同时，洛阳殡仪馆扩建改造项目也在有序推进。江凌实地察看凤凰山公益性公墓和殡仪馆扩建工程进展，指出强化殡葬基础设施供给，提升殡葬服务水平，是群众关切的重要民生事项，也是城市基本公共服务体系的重要组成部分。要坚持以人民为中心，加快公益性公墓建设进度，实现洛阳殡仪服务提质扩容，统筹考虑周边路网、停车等配套设施提升，努力提供更加优质、便捷、温馨服务，更好满足人民群众殡葬需求。

　　王军、张玉杰、徐超文、安颖芳、何武周等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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