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打造乡村旅居新方式！“魏坡·新序”正式开园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.30 08:27
“魏坡·新序”创新改造区

　　近日，位于洛阳市孟津区朝阳镇魏坡村的“魏坡·新序”正式开园。古今融合的建筑风格，小众又宝藏的主题艺术展等，吸引不少游客前来打卡。

　　魏坡村曾名卫坡村，拥有目前豫西地区面积最大、种类最多、保存最完整的清代建筑群，其中宅院青砖黛瓦，布局规整，主仆路分明，房顶有五脊六兽等装饰，院内保存有大量精美的清代木雕、砖雕、石雕等工艺品，是清代民间建筑工艺的集大成者，“魏坡·新序”便是依托该建筑群更新而来。

　　园区内，一条以古老国槐延伸出的无形的线，将“魏坡·新序”分割开来。分割线前，通过对古民居进行改造与更新，嵌入新内容，塑造新场景，在园区内衍生出一系列艺术装置、主题展览和主题论坛等，还有品牌快闪店/慢闪店、市集活动、音乐演出等。

“魏坡·新序”老宅园区

　　分割线后，古老宅院依旧。以青石铺就的卫坡古街，经过时光淘洗透着古朴与沧桑。分布于古街两旁的宅院各自独立又相互依存，北边为三进院，南边为五进院，移步易景间，时空交融，形成了“院内有院，院中套院，院院相连，院院相通”的院落格局。

　　“希望通过‘魏坡·新序’，促进魏家坡片区乃至洛阳地方文化的进一步发展，并推动城市更新，加强对地方遗产的保护与再利用，也希望更多年轻人可以聚集在魏家坡，以各自的方式重塑这里的生活日常，为这里带来新的观念、新的生活方式，不断为魏家坡片区创造新的生命力。”“魏坡·新序”项目负责人说。

　　目前，魏坡·游春大集系列活动正在园区内开展，主要由“花友魏坡生活节”“在河南·地方创生主题论坛及系列展”“艺术有好市”三大单元构成，活动包括多个艺术家装置和20余场主题展览，将持续至5月5日，您若感兴趣可前往观看。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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