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第二届河南省青年文化月活动在洛启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.30 08:25

　　昨日，第二届河南省青年文化月暨“千年古都 青春洛阳”青年节主题活动在隋唐洛阳城天街遗址启动。团省委书记王砧林，市委副书记、政法委书记杨骁参加。

　　杨骁代表市委市政府向团省委、社会各界长期以来对洛阳青年文化事业和经济社会发展的关心支持表示感谢，向广大青年致以节日祝福。他说，洛阳不仅是一座底蕴深厚的历史文化名城，还是一座充满生机的活力青春之城。近年来，团市委围绕青年友好型城市建设等中心任务，团结带领全市广大团员青年奋楫笃行、挺膺担当，取得了扎实进展和成效。当前，洛阳科技创新步伐加快、“风口”产业蓬勃发展、城市建设日新月异、河洛文化频频“出圈”、发展活力竞相迸发，正成为吸引青年就业创业的创新之城、活力之城、机遇之城。欢迎广大青年积极投身现代化洛阳建设，与洛阳一起成长、共同出彩。

　　王砧林指出，近年来，省委省政府大力实施文旅文创融合战略，全力塑造“行走河南·读懂中国”品牌，带动越来越多青年投身文旅文创领域。团省委积极响应，聚焦引领广大青年传承弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，打造青年文化月活动品牌。第二届青年文化月系列活动融合了文化潮游、时尚文化、青年文艺、网络文化、国学文化、书香青春、文化传承等项目，将为广大青年提供一场青春共享、思想碰撞的文化盛宴。希望广大青年以此次活动为契机，自觉担负起新时代新的文化使命，在坚定文化自信中谱写河南青年的青春答卷，为建设中华民族现代文明贡献青春智慧和力量。

　　活动现场设置“牡丹花都、北国花城”“五都荟洛、回首千年”“沉浸文旅、穿越神都”等七个主题点位，通过互动游戏、剧本演绎、科普讲解等方式，带领青年以过去、现在、未来的视角，沉浸式体验洛阳城市魅力。

　　市领导王国辉、张汉智等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 耿若源)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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