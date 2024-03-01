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3天签约近5亿元！洛阳造“三蹦子”海外圈粉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.30 08:47
外商体验产品

　　3天签约近5亿元！

　　昨日，2024年第十一届中国(偃师)三轮摩托车行业发展高峰论坛暨第三届外贸出口洽谈订货会上，不同肤色的外国客商看产品、谈合同，在一辆辆光鲜亮丽的展车间穿梭。签约额约6800万美元，拟出口整车2.8万辆、配件32万套……一串串飘红的数字，为为期三天的展会画上圆满句号。

　　“签约额创下历史新高！远超预期！”偃师区三轮摩托车商会会长、洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司董事长张耀卿喜出望外，“这体现了市场对我们三轮摩托车产业转型的肯定”。

　　洛阳偃师，全国最大、配套最全的三轮摩托车产销基地，以其“半小时配套圈”的高效率和“产销占全国1/3”的大体量而远近闻名。如今，这里在持续转型中巩固优势，在外贸“蓝海”中闯出一片新天地。

洛阳珠峰华鹰公司研发的无级变速发动机

　　参展期间，从展会现场到工厂厂房，6公里的路程，洛阳珠峰华鹰公司出口经理杨延昌一天要来回跑六七趟。

　　“吉尔吉斯斯坦1000辆，安哥拉1500辆……已经到手订单255万美元，还有外商源源不断来参观。接不完，根本接不完！”望着自春节以来一天也没闲过的生产线，杨延昌忙且快乐着。今年1月到4月，企业实现产值2.3亿元，超去年全年产值的一半，其中外贸产值增长三成，成为推动业绩增长的主动力。

　　漫步厂区车间，来自喀麦隆的外商索布一眼相中了乘坐舒适的封闭式微轿。“能遮风挡雨，有空调，价格比同样运力的汽车至少低一半，这在我们国家客运市场很有潜力。”索布话语中满是期待。

　　管中窥豹，一叶知秋。来自外商的一句肯定，折射出偃师“三蹦子”外贸飘红的硬核实力。

整装待发的三轮摩托车

　　近年来，偃师持续推动三轮摩托车产业高端化、智能化、绿色化“三大改造”。焊接机器人“一机顶两人”，极大减轻焊工人工成本上涨压力；建设国内三轮摩托车行业首个共享喷涂中心，绿色工艺帮助企业摆脱环保约束；研发无级变速、车厢冷暖空调系统等高端配置，推动产品跃升中高端……走进厂区一线，一项项新工艺提升产品竞争力，让产品在外商一句句“真香”中“圈粉”海外市场。

　　眼下，偃师区集聚珠峰、大阳等规模以上三轮摩托车生产企业28家，整车及零部件产品大量出口东南亚、中亚、西亚、非洲、拉美等地区的共建“一带一路”国家，实现“一地采购，供应全球”，连续两年出口货值6亿元以上。

　　“应用新技术，开拓新市场，传统产业不传统。”张耀卿说，持续升级工艺、加强市场开拓，洛阳偃师三轮摩托车产业定能在国际市场中拥抱“又一春”！（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 薛帅军 王雷 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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