“龙吸水”排涝显身手！洛阳城市区防汛抢险应急演练举行

伴随着机器轰鸣声，一条巨大而强劲的水柱从排水带内喷涌而出……28日，在洛浦公园北岸上阳宫消防取水码头，由市政集团组织实施的城市区防汛抢险应急演练正在紧张有序进行。
伴随着机器轰鸣声，一条巨大而强劲的水柱从排水带内喷涌而出……28日，在洛浦公园北岸上阳宫消防取水码头，由市政集团组织实施的城市区防汛抢险应急演练正在紧张有序进行。
伴随着机器轰鸣声，一条巨大而强劲的水柱从排水带内喷涌而出……28日，在洛浦公园北岸上阳宫消防取水码头，由市政集团组织实施的城市区防汛抢险应急演练正在紧张有序进行。
此次演练模拟我市进入主汛期后，因特大暴雨，城市区部分排水管道超负荷运行，部分低洼地段形成积水，影响广大市民出行。接到抢险指令后，市政集团立即组织抢险队伍到达现场，设置警示标志，启动防汛抢险应急排水程序。
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