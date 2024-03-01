车胎与路面摩擦能“演奏”！洛阳首条音乐公路5月1日通车

洛报融媒记者29日从栾川县有关部门获悉，作为洛阳首条音乐公路，全长668米的生态伏牛一号旅游公路庙子镇东沟段将于5月1日正式通车，这也是目前全省最长的音乐公路。

听车胎与路面摩擦发出的美妙乐曲，会是一种怎样的体验？

洛报融媒记者29日从栾川县有关部门获悉，作为洛阳首条音乐公路，全长668米的生态伏牛一号旅游公路庙子镇东沟段将于5月1日正式通车，这也是目前全省最长的音乐公路。

在音乐公路，车胎与地面摩擦的声音能变成美妙乐曲。我市这条音乐公路起点在庙子镇咸池村土门，紧邻郑栾高速龙峪湾站，终点到磙子坪村委会。

该音乐公路为蓝色路面，布置有音符等各类音乐元素，让人耳目一新。细看，路面有不少大小不一的沟槽，不同于普通公路。

“这些沟槽正是音乐公路‘演奏’乐曲的玄机所在。”该项目有关负责人表示，沟槽是根据不同乐曲设计切割的，不同的槽宽、槽深、槽间距代表不同的音符。当车辆匀速经过时，车轮与路面摩擦，能“演奏”歌曲《歌唱祖国》，丰富游客驾乘体验，缓解驾驶疲劳。该音乐公路设计时速为50公里，禁止中途停车、倒车、掉头、超载，禁止水泥罐车、重卡、渣土车、铲车等大型车辆驶入。

近年来，栾川县按照文旅深度融合的理念，推动旅游公路变“公路旅游”，提升游客旅途体验。探索实施音乐公路项目，便是该县发展公路旅游的重要举措。

“这条音乐公路是在原有道路基础上改造提升完成的。”庙子镇有关负责人介绍，该公路建成于2022年，沿线风景秀丽，是连接白云山、龙峪湾、老君山、鸡冠洞等景区的旅游通道。今年4月，栾川县按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新理念，决定建设音乐公路，打造交旅融合示范项目，吸引游客到庙子镇东沟“打卡”。

“建设音乐公路还将带动沿线文旅产业发展。”该负责人介绍，该音乐公路区位优势明显，能带动沿线咸池、磙子坪、桃园、上沟等村子发展民宿经济。

目前，该项目已基本完工，正在安装道路标牌、智慧路灯等设施，将于5月1日正式通车。“通车之后，我们将在沿线布局更多文旅消费场景，增强游客沉浸式体验。”该负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 侯豫炯 周留存）