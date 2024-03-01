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鲜花扮靓“北国花城” 洛阳等您来“花式”打卡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.30 08:18

　　近日，洛阳街头鲜花怒放，浪漫至极，“北国花城”建设成果初显。截至目前，我市中心城区已完成花路、花墙、花境等项目358个。其中，花墙累计绵延约55公里，花廊累计近千米。哪些景观颜值高、易出片儿？这8个精选打卡地您别错过。

　　●打卡地：西工区九都路与解放路交叉口附近的过街天桥

　　关键词：空中花廊

　　驾车途经九都路西下池段时，远远就能看到过街天桥精心选种的月季藤彩虹。花如其名，每朵花开放初期是金黄色、中期是金黄镶红边、后期是桃红色，花儿同株不同色，如同彩虹一般绚丽。

　　●打卡地：老城区天心·校场里文化创意产业园

　　关键词：花墙

　　老城区以天心·校场里文化创意产业园为重点园区，选用龙沙宝石、藤彩虹、弗洛伦蒂娜等10余种月季混合种植，并配植木香、风车茉莉、紫藤等，打造出1500平方米的缤纷花墙。

　　●打卡地：洛阳地铁2号线八里堂站附近

　　关键词：花廊

　　白蔷薇、红木香串起百米花廊，铁艺拱门营造小清新氛围感，从这里走过，每个瞬间都值得定格。

　　●打卡地：自贸区洛阳片区综合服务大厅外

　　关键词：花路

　　涧西区深入开展花园式公共场所建设，在自贸区洛阳片区综合服务大厅周边植绿增花，营造繁花似锦的花式景观。

　　●打卡地：瀍河区桂园路社区体育公园

　　关键词：花墙

　　在位于九都路与桂园路交叉口南的桂园路社区体育公园，三人制篮球场围网处被藤本月季点缀得分外亮眼，为运动增添新活力。

　　●打卡地：伊滨区中央公园

　　关键词：花海

　　去年以来，伊滨区在中央公园建设完成“五花项目”，包括缤纷“花海”15处、浪漫“花路”3条、绚丽“花廊”2处、灿烂“花境”7处。近日，大滨菊、黄菖蒲等连片盛开，呈现花海盛景。

　　●打卡地：伊滨区伊水小学

　　关键词：花境

　　去年以来，伊滨区伊水小学移栽牡丹、芍药、月季等花木20余种，让孩子们在四季有花的校园里感受大自然的魅力。

　　●打卡地：西工区牡丹桥西北角

　　关键词：花墙

　　此处花墙选用粉色龙沙宝石，号称月季中的“浪漫佳人”。其花瓣丰盈饱满，散发出淡淡的香气。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘苗)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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