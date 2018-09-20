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6027人！洛阳这些残疾人拥有了一技之长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-29 10:17

　　

　　今日9时，2018年洛阳市重点民生实事完成情况就业创业专场新闻发布会举行。我市圆满完成残疾人就业培训目标任务，市残联党组成员、副理事长王海潮进行了现场发布。

　　2018年度，全市残联系统共举办各类培训班124期，完成残疾人职业技能培训6027人，超额完成3000人的培训目标。

　　按照不同类别残疾人的生理特征，我市结合市场就业前景，挑选适合各类残疾人学习和就业的培训项目。项目涉及皮雕工艺、服装裁剪、淘宝网云客服、电子商务、美发、美甲艺术、绘画艺术、手工制作、盲人保健按摩、烟叶种植、食用菌栽培、面点制作、丝网花制作、魔术气球等数十个培训类别。

　　通过各类培训项目的实施，让处于就业年龄段、有培训能力和就业意愿的残疾人努力掌握一技之长，不断促进残疾人实现居家就业。我市积极开展建档立卡残疾人家庭培训需求调查，根据残疾人家庭实际需求开展培训项目，残疾人本人无法参加培训的，可由其直系亲属代其参加培训，以达到不断增强残疾人家庭就业创业能力，提高就业收入，促进脱贫的目的。

　　通过开展求职登记、职业介绍、举办招聘会、集中安置、按比例就业等多种形式，不断促进残疾人个体就业、个人创业。2018年，全市共投入就业创业扶持资金200余万元。(洛报融媒记者 智慧 王妍 实习生 刘晓改 关勇 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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