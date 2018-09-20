记者跑腿：残疾程度加重 如何升级残疾人证的等级？

近日，家住伊川县葛寨镇的徐先生拨打本报热线66778866咨询：“我妻子之前办过三级残疾人证，她现在因病导致残疾程度加重，如何升级残疾人证等级？”

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近日，家住伊川县葛寨镇的徐先生拨打本报热线66778866咨询：“我妻子之前办过三级残疾人证，她现在因病导致残疾程度加重，如何升级残疾人证等级？”

近日，记者就此采访了市残联、伊川县残联等。

-听您倾诉

徐先生说，他妻子今年58岁，几年前，因脑溢血导致身体偏瘫，办理了三级残疾人证。2016年12月，妻子再次出现脑溢血，没有意识，成了植物人。

不久前，徐先生看到村里贴出一份通告称：具有本市户籍，持一级或二级残疾人证的残疾人可享受重度残疾人护理补贴，持低保证和残疾人证的可享受困难残疾人生活补贴。

“我和妻子都是农民，家里经济条件一般，目前没有申请低保。”徐先生说，妻子如果能升级残疾人证等级，就能享受重度残疾人护理补贴，为家里减轻负担。

-所跑单位

市残联、伊川县残联、市第一中医院内科

-跑腿经历

“徐先生的妻子因病导致残疾程度加重，可通过复评来升级残疾人证等级。”市残联相关工作人员说，残疾程度由重到轻可分为一级、二级、三级和四级。

“残疾人的认定和复评工作由残联指定的医院来完成。”该工作人员说，从2018年1月1日起，残疾人证的核发管理工作由各县(市)、区残联负责。

随后，记者联系了徐先生户籍所在地的伊川县残联。“徐先生看到的通告内容属实，他可以到伊川县行政服务中心残联窗口领取复评申请表，填写后带着妻子到复评机构市第一中医院接受复评即可。”伊川县残联相关工作人员说，残疾人接受复评后，市第一中医院会将复评申请表反馈给伊川县残联，伊川县残联再将复评结果通知申请人或其监护人。复评后原残疾等级有变化的申请人，由伊川县残联统一办理新证。

该工作人员还说，根据规定，伊川县重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴均为每人每月60元，符合条件的残疾人可同时申领。

徐先生担心，妻子身体僵硬，前往市第一中医院接受复评不太方便，他想知道能否请伊川县残联和医院上门办理。

市第一中医院内科主任医师赵建欣负责伊川县残联残疾等级复评工作，他说，残疾等级复评工作需要至少3名专家参与并填写复评意见，医生要在医院坐诊，因此到县里为残疾人上门办理复评有一定难度。

“考虑到徐先生妻子的身体情况，我们建议伊川县残联工作人员上门对残疾人情况进行核实，拍摄视频作证，并提交相关病历资料等，交由医院复评。”赵建欣说。

随后，记者将市第一中医院的答复告知了伊川县残联工作人员。22日上午，伊川县残联工作人员来到徐先生家里，对其妻子的身体情况进行了核实，并拍摄了视频，取走了相关病历资料。

24日下午，记者陪同伊川县残联工作人员，和徐先生一起来到市第一中医院，见到了赵建欣医生。赵建欣说，收到伊川县残联提交的相关资料后，他会和几名专家一起对徐先生的妻子进行复评，复评结果出来后，会及时反馈给伊川县残联，由其通知徐先生。

-办事结果

徐先生的妻子已顺利提交相关资料，目前正在等待复评结果。

-诉求人评价

谢谢《洛阳晚报》，很满意。（洛阳晚报记者 余子愚）