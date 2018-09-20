【2018成绩单】2018年全市建成残疾人托养中心116个

发布人：市残联副理事长张国美 >>>2018年，全市建成残疾人托养中心116个 残疾人托养中心建设是市委、市政府高度重视的一项民生工程，是帮助残疾 人脱贫致富的重要手段和措施。为把好事办好、实事办实，在托养中心建设过程中，市残联按照“试点先行、逐步推广、全面实施”的“三步走”发展思路，分类实 施，全力推进。2018年5月底前，全市建设残疾人托养中心116个，确保每个有脱贫攻坚任务的乡镇都建成一个托养中心。其中伊川县14个、偃师市7个、 嵩县16个、新安县11个、孟津县10个、宜阳县14个、洛宁县16个、栾川县14个、汝阳县14个。依托敬老院、养老机构改扩建80个，依托卫生院改扩 建5个，新建31个。设置托养床位2208张，已实现入住1003人。目前，全市116个残疾人托养中心运行规范，入住人员不断增加，保障效益已经显现。（洛报融媒记者白云飞 申利超）