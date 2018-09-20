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今年前10个月洛阳市进出口总值115.5亿元 实现同比增长5.4%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-17 09:20

　　记者昨日从洛阳海关获悉，今年前10个月，我市进出口总值为115.5亿元，同比增长5.4%。其中，出口值107.6亿元，同比增长12.2%。

　　一般贸易保持稳步增长。今年前10个月，我市一般贸易进出口值110.5亿元，同比增长16.3%，占全市进出口总值的95.7%。

　　民营企业和外商投资企业均实现进出口值上涨。今年前10个月，我市民营企业进出口值55.4亿元，同比增长19.5%；外商投资企业进出口值25.4亿元，同比增长16.6%。阿特斯、龙鼎铝业、中信重工、万基铝加工和中航光电为我市进出口五大龙头企业，五家企业合计进出口值达39.7亿元。

　　今年前10个月，我市五大出口商品实现全面增长，太阳能电池、铝箔、家具及其零件、摩托车、铝板片(带)出口值分别为16.1亿元、9.6亿元、8亿元、5.9亿元、4.7亿元，同比分别增长71%、13.4%、36.7%、7.4%、17.1%。

　　在我市主要进口商品中，今年前10个月，我市对硅、电解铜、其他人造纤维短纤和稳压电源进口值分别为1.1亿元、7000万元、5512万元和5008万元，同比分别增长71.9%、3.2倍、53%和48.3%。

　　东盟、欧盟、澳大利亚、美国和印度是我市主要出口贸易伙伴。今年前10个月，我市向欧盟、澳大利亚和印度分别出口14亿元、9.3亿元和7.7亿元，同比分别增长40.3%、2.2倍和13%。欧盟、日本、美国等是我市主要进口贸易伙伴。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 王昆）
[ 责任编辑：马佳佳]
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