建行洛阳分行举全行之力 多策并举发展普惠金融业务

年初以来，建行洛阳分行认真贯彻落实习近平关于金融工作重要指示和在民营企业家座谈会上讲话精神，围绕市委的“9+2”的工作布局和“四高一强一率先”的奋斗目标，加大对中小企业信贷支持力度，普惠金融业务快速发展，各项业务指标在金融同业和全省系统内居于前列。

资料图 记者徐文波 摄

年初以来，建行洛阳分行认真贯彻落实习近平关于金融工作重要指示和在民营企业家座谈会上讲话精神，围绕市委的“9+2”的工作布局和“四高一强一率先”的奋斗目标，加大对中小企业信贷支持力度，普惠金融业务快速发展，各项业务指标在金融同业和全省系统内居于前列。

截至10月31日，该行普惠金融贷款余额14.26亿元，较年初新增4.89亿元。其中：普惠金融小微企业贷款较年初新增3.55亿元，“小微快贷”授信户1360户、较年初新增862户，授信额度7.02亿元、较年初净新增4.04亿元；抵押快贷贷款余额0.8亿元。

一、提高站位，把普惠金融切实作为全行战略性业务发展来抓。制定《普惠金融业务推进方案》，《加强普惠金融业务精细化管理要求》等系列方案，明确发展目标，完善激励和约束措施，充实经营队伍，加大人、财、物倾斜。开展小微快贷“日日增、周周晒“活动，进一步细化分层营销、分类管理和岗位、流程、环节以及规定动作等，引导各机构结合自身特点，从细分行业、各有侧重的角度拓展小微快贷客户。强化“普惠金融战略推进群”日报制度，明确发展导向，为普惠金融业务发展奠定基础。

二、强化培训，有效提高普惠金融队伍战斗力。分行依托“普惠金融讲习所”，分期、分层对经营机构各岗位人员进行普惠金融产品集中培训，实施分片培训导向化。创新微信问答时效化，送课上门常态化。根据经营机构的重点需求，分片组织业务培训，培训团队下沉到网点送课上门，在实际工作中传导业务知识。

三、科技赋能，着力发展“小微快贷”大数据客群。紧抓“新一代”核心系统、“小微快贷”机遇，跟金融同业赛跑，跟互联网金融企业赛跑，拼尽全力“跑马圈地”，各机构通过筛查对公户、筛选对私VIP、营销周边市场、挖掘存量快贷户以及利用“惠懂你”等新渠道营销，普惠金融业务呈良好发展态势。涧西支行由专职客户经理做云税贷、抵押快贷和快贷批量营销，由柜面人员做账户云贷和快e贷，通过分层营销，快贷客户超百户；孟津支行与县政府联动，对乡镇展开摸排营销，快贷客户近60户等等。

四、克难攻坚，聚焦抵押快贷新增长。充分利用抵押快贷产品活动期，用好价格低、手续少、流程简、放款快以及用款自助和利息以外无任何收费的竞争优势，组织多场客户推介会积极营销，扩大影响力。对名单客户逐户落实跟踪结果，对快贷存量户逐户梳理是否有房可押，对重点个贷客户逐户挖掘是否符合条件，将初选合格的客户纳入“作战图”，细排时间进度并每日跟踪、通报。把好申报质量关，在抵押快贷时间紧、任务重的情况下，采用超常规打法，客户经理八小时以内进行客户调查、下班以后回行整理材料；取得了45天储备客户近百户、储备金额1.2亿元，放款55户、投放金额近8000万元的战果。

五、积极探索，围绕核心企业批量拓展上下游客户。发挥银行核心企业资源优势，通过网络银行、银行承兑汇票质押、商业承兑汇票质押、供应贷等方式，批量营销小企业贷款。目前已签约五家核心客户的网络银行业务并实现投放，其上游70户小微企业投放贷款合计3.24亿元。通过“政府采购”拓宽获客渠道，紧跟以政府采购为代表的支付类客户，实现了宜阳县总额近3000万元的“助保贷”业务批量营销。针对市财政的政府采购客户批量营销正在积极推进中。借力工商局、税务局、科技局以及县区政府、工业园区、电视台专栏等外部资源，加速批量获客。(黄卫东)