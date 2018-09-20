2018年洛阳市二里头遗址博物馆筹建处招聘工作人员实施方案

为满足二里头遗址博物馆筹建处工作需要，经市政府同意，决定面向社会招聘工作人员15名。

为满足二里头遗址博物馆筹建处工作需要，经市政府同意，决定面向社会招聘工作人员15名。依据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(中华人民共和国人事部第6号令)及省、市事业单位公开招聘有关规定，现制定招聘工作方案如下：

一、组织领导

本次招聘工作在市委、市政府的领导下，由洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳市文物局和二里头遗址博物馆筹建处共同组织实施。

二、报考范围、对象和条件

(一)应具备的条件：

1、具有中华人民共和国国籍；

2、拥护中华人民共和国宪法；

3、拥护中国共产党的领导，遵纪守法；

4、具有拟聘用职位要求的资格条件。

5、年龄要求：年龄35周岁以下。

年龄计算截止至2018年11月24日，35周岁以下指1983年11月24日(含)以后出生。

(二)有下列情形之一者不得报考：

1、刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员；

2、尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员；

3、曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为不满5年的人员；

4、现役军人；

5、国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。

三、聘用职位、专业及聘用计划

详见《2018年洛阳市二里头遗址博物馆筹建处招聘工作人员职位表》(附件1)。

四、招聘办法和程序

(一)报名与资格审查

1、报名办法：采取考生个人网上提交报名信息、上传照片、缴费的方式进行，不接受现场报名。每人只能报考一个职位。

报名网址：洛阳人才网(http://apply.lyhero.com/31/login.aspx)。

2、网上提交信息、上传照片时间：2018年11月24日9：00至11月26日17：30。网上缴费时间：2018年11月24日9：00至11月27日12：30。

3、报考资格审查

招考单位于报考者提交报名申请的24小时内对报考者的报名申请和照片进行网上初审，并提出初审意见。

报名申请被接受的人员，可于提交报名申请1日后登录原报名网站，查看是否通过报考资格初审。通过报考资格初审的人员，不能再报考其他职位。提交信息截止时间(11月26日17：30)之前，未进行审查或未通过审查的人员，可以改报其他职位，提交信息截止时间(11月26日17：30)之后，所有报考者不能再报考其他职位。报考资料不全或电子照片不符合要求的，报考者应及时补充或更换并按要求再次提交审查。

4、通过报考资格初审的人员，按规定每人每科交纳考务费30元。网上缴费可使用银联在线支付系统支持的银行卡或开通网上支付功能的建行卡。通过报考资格初审的人员，未按期缴费的视为自动放弃。

5、打印准考证。网上报名、缴费成功的考生，于2018年11月29日09：00至11月30日17：30在报名网站上自行打印笔试准考证。

6、具体网上报名操作方法到报名网站查看。

7、农村绝对贫困家庭和享受国家最低生活保障城镇家庭人员报考的，可免缴考务费。免缴考务费的报考者应于2018年11月22日至11月26日(上午8:30至11:30，下午14:30至17:00)到洛阳市新区开元大道286号洛阳会展中心B区335房间提交以下材料：农村绝对贫困家庭的报考人员，提交其家庭所在地的县(市、区)扶贫办出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(复印件)及户口本；享受国家最低生活保障城镇家庭的报考人员，提交其家庭所在地的县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障的证明和低保证(复印件)及户口本。

8、各职位报名人数与聘用计划数比例不低于3:1 。达不到规定比例的职位，相应核减招聘计划,核减后仍达不到规定比例的，取消该职位招聘计划,报考该职位人员，退还已交考务费。

9、报考者关于资格审查的有关问题，请向招考单位进行咨询(报考咨询电话见《2018年洛阳市二里头遗址博物馆筹建处招聘工作人员职位表》)。

10、本次招聘，资格审查工作贯穿于考试聘用的全过程。报考人员报名时提交的信息和提供的有关材料必须真实有效，报名时签订诚信承诺书。凡发现报考者与拟聘用职位所要求的资格条件不符以及提供虚假材料的，即取消其资格。

(二)确定加分对象

1、加分条件

根据国家、省、市有关规定，下列人员可享受笔试卷面成绩加分的政策：

(1)参加2008、2009年洛阳市大学生村干部招录计划，截止2016年12月31日在农村连续任职满3年考核合格且未进入公务员、事业编制的离任大学生村干部，加5分；

(2)在洛阳市服务期满考核合格的“三支一扶”大学生，加5分；

(3)参加我省大学生志愿服务西部(贫困县)计划，服务期满考核合格的大学生(2012年及以后招募的大学生)，加5分;

(4)大学生退役士兵报考市直事业单位的，享受笔试卷面成绩加5分的优惠政策，服役期间获三等功及以上奖励的另加2分。另加分项目只计一次，不累计。

2、提交材料

符合加分条件，申请加分的考生，应提交以下材料：

(1)自行下载并填写《2018年洛阳市二里头遗址博物馆筹建处招聘工作人员加分申请表》(附件2)；

(2)笔试准考证；

(3)“大学生村干部”(参加2008、2009年洛阳市大学生村干部招录计划)提交市委、县(市、区)委组织部出具的截止2016年12月31日在农村连续任职满3年考核合格且未进入公务员、事业编制的证明(附件3)；

(4)“三支一扶”大学生提交《高校毕业生“三支一扶”服务证书》；

(5)我省大学生志愿服务西部(贫困县)计划志愿者提交共青团河南省辖市委、县(市、区)委出具的服务期满考核合格证明(附件4)及期满考核合格证书;

(6)大学生退役士兵提交《大学毕业生退役士兵享受事业单位招聘优惠条件认定表》(附件5)。

3、提交加分材料的具体时间和地点

提交时间：2018年12月3日上午8：30—11：30，下午15：00—17：30。

提交地点：详见《2018年洛阳市二里头遗址博物馆筹建处招聘工作人员提交加分材料地点》(附件6)。

未在规定时间内申请加分并提交加分材料的，视为放弃加分资格，不享受加分政策。经审核符合加分条件人员，将在洛阳市人力资源和社会保障局网站(http://haly.lss.gov.cn“快速导航”栏目“人力资源市场”下的“最新动态”专栏)予以公示，公示无异议的，享受笔试卷面成绩加分的政策。对于弄虚作假享受加分政策的，一经查实，取消资格。

(三)笔试

1、笔试采取统一命题、统一组织、统一评分的方式进行。

2、笔试时间：2018年12月1日下午，具体考试时间、地点以准考证填写为准。

3、笔试科目：《公共基础知识》，满分为100分。

本次考试不指定考试辅导用书，不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。考生参加笔试时必须同时携带准考证和有效身份证。

4、笔试卷面成绩将在原报名网站进行公布，请考生注意登录查询。

5、笔试成绩的计算：

笔试卷面成绩=公共基础知识成绩

笔试成绩=笔试卷面成绩+加分

(四)面试

面试采用结构化面试的方式进行。

1、面试人员的确定：

根据笔试成绩，按拟聘用计划1:3的比例从高分到低分确定参加面试的人员。比例内末位成绩相同者，均进入面试。笔试缺考、作弊或成绩为零分等情况的，不得进入面试。

2、面试办法：

面试主要考察应聘人员的求职动机与拟任职位的匹配性、逻辑思维能力、组织管理能力、分析与解决实际问题能力、语言表达能力、人际沟通能力、临场应变能力和举止仪表情绪稳定性等。面试满分100分。

面试时间、地点及相关事宜另行通知。

3、面试资格确认

应试者须在面试前到用人单位及其主管部门进行面试资格确认。面试资格确认采取考生本人现场提交材料的方式进行，其他人代理无效，考生须填写《2018年洛阳市二里头遗址博物馆筹建处招聘工作人员面试资格确认表》一式2份(见附件7)，并提交以下材料(原件及2份复印件)：

(1)有效身份证；

(2)笔试准考证；

(3)毕业证(国外高校毕业生需提供：我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部出具的国外学历学位认证书)；

(4)就业报到证(择业期内未办理就业报到证者，持所在学校毕业生就业指导部门加盖公章的空白就业协议书(全套))；

(5)用人单位及主管部门要求提交的符合岗位设置条件的其他证明材料；

(6)已就业人员提供单位同意报考的证明。

面试资格确认的具体时间、地点另行通知。

请考生注意登陆洛阳市人力资源和社会保障局网(http://haly.lss.gov.cn“快速导航”栏目“人力资源市场”下的“最新动态”专栏)，查看本次招聘的有关信息和通知。

在网上报名时，填报情况不实，不符合应聘条件的考生，取消其面试资格。因应试者自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺，从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。面试确认成功的应试者，确定为参加面试人员，并发放《面试资格确认单》。

经面试资格确认后依笔试成绩高低进入面试环节的人数小于面试资格确认的比例时，报考该职位的人员全部进入面试。若该职位实际参加面试的考生人数小于或等于聘用计划时，应试者面试成绩须达到本面试考官组使用同一面试题本面试所有人员的平均分，方可进入体检和考察。对于实际参加面试的考生人数大于聘用计划的招聘职位，考生面试成绩低于70分者不予聘用。

4、总成绩的计算

总成绩＝笔试成绩×40%＋面试成绩×60%

总成绩的计算结果(四舍五入)小数点后保留两位数。

考生的笔试成绩、面试成绩和总成绩，将在洛阳市人力资源和社会保障局网(http://haly.lss.gov.cn“快速导航”栏目“人力资源市场”下的“最新动态”专栏)予以公布，请考生届时登陆查看。

总成绩并列时，依次按学历层次、面试成绩高低确定参加体检、考察和拟聘用人员。如果学历层次、面试成绩均相同，则加试面试，排出名次。

(五)体检

根据考生总成绩，按拟聘用计划1：1.5的比例(四舍五入)从高分到低分确定参加体检人员。体检费由考生本人承担。

体检标准及项目参照人事部、卫生部《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发[2005]1号)，人事部办公厅、卫生部办公厅《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(国人厅发[2007]25号)，人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发[2010]19号)，人力资源社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)，人力资源社会保障部、国家卫生和计划生育委员会、国家公务员局《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)，以及省委组织部、省人力资源社会保障厅、省公务员局《关于印发<河南省公务员录用体检组织工作流程(试行)>的通知》(豫人社办〔2013〕88号)等规定进行。体检不合格者不得进入考察与聘用环节。体检合格者进入考察与聘用环节，因考生自动放弃体检或体检不合格形成的空缺，可从报考同一职位并参加面试的人员中，按考试总成绩从高分到低分的顺序依次递补。

体检相关事宜将通过洛阳市人力资源和社会保障局网站(http://haly.lss.gov.cn“快速导航”栏目“人力资源市场”下的“最新动态”专栏)进行通知，不再采取其他方式通知，请考生届时登录查看。

(六)考察

对于体检合格人员，根据拟聘用计划，按考生总成绩从高分到低分的顺序等额确定进入考察人员。考察工作具体由用人单位或其主管部门组织实施。主要考察拟聘对象的政治思想表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况。对进入考察人员进行考察时，一并进行资格复查。考察或资格复查不合格的，不再递补。

(七)公示和聘用

根据考试、体检、考察结果，等额确定拟聘用人员并进行不少于7个工作日的公示。公示无异议者，即确定为新聘用人员。新聘用人员在接到聘用通知书之日起7日内报到，逾期不报到者，取消其聘用资格。新聘用人员纳入本单位岗位管理，试用期及相关待遇按照国家事业单位有关规定执行。

五、纪律与监督

本次招聘，凡在规定时间内，未按照有关通知要求参加报名、资格初审、笔试、面试、面试资格确认、体检、考察、资格复查、报到等，均视为自动放弃资格。招聘实行诚信原则，即报考者要对自己所提交信息的真实性负责，凡发现弄虚作假或违反考试、聘用纪律的，一律取消资格。本次招聘工作接受新闻媒体及社会各界的广泛监督。

报考人员在网上报名过程中，遇到报名系统操作问题可拨打网上报名技术咨询电话：0379-63119523；相关报名政策、业务问题可拨打附件1中的咨询电话。

附件.rar

2018年11月15日