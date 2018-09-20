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洛阳将开展露天矿山综合整治行动 推进绿色矿山创建

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-11-16 17:20

　　洛阳网讯 绿水青山就是金山银山。绿色矿山建设是矿业绿色发展的核心工作，也是转变矿业的发展模式、重塑矿业形象的重要通道。在新的形势下，如何推进绿色矿山创建工作？如何克服矿产资源开发利用水平和管理水平中的难点、热点？

　　昨日，洛阳市国土资源局召开全市矿产资源管理工作暨业务培训会，传达并解读矿产资源管理有关新的文件精神及政策要求，同时安排部署下一步工作，将在全市迅速掀起露天矿山综合整治行动的高潮。

　　根据《洛阳市人民政府关于全面深化矿产资源管理改革的意见》，我市将多举措推进绿色矿山创建工作，促进我市矿业经济持续健康发展。

　　科学规划管控，优化矿山布局。对不同矿种和不同矿区实行差别化管理，集中解决矿山“小、散、乱、污”造成的开发布局不合理问题；同时合理划定“禁止区”、“限采区”和“开发集聚区”，坚持发展和保护相统一；建立矿产资源储备数据库，并实施动态管理。

　　发挥市场作用，构建资源配置新机制。全面落实市场配置资源制度；完善矿业权公开交易制度；进一步规范完善我市矿业权交易制度和平台体系建设，全市矿业权要逐步实现网上交易。

　　加强基础地质工作积极开展与地勘单位、科研院所、大型企业的战略合作，支持和鼓励地勘单位在我市开展地质工作。同时加强生态环境保护，严守矿山开采的生态红线，进一步简政放权。

　　“按照要求，2020年前我市所有露天矿产要达到绿色矿山标准，其他中型以上矿山，也要逐步达到绿色矿山标准，”市国土资源局局长郭建平表示，绿色矿山标准在资源利用、生态保护、企业管理等方面要求的条件极高，企业想达到标准，要增强紧迫感和责任感，积极行动起来。

　　据悉，矿产资源开发利用管理及矿山生态环境保护工作落实情况也将作为各县(市、区)政府的重要考核指标，并执行严格追责。(记者 谢娜娜 通讯员 刘文阁)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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