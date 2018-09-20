根据工作需要，经市政府批准，决定组织实施2018年洛阳市公安局第二批警务辅助人员招聘工作。

洛阳市公安局

招聘警务辅助人员开始报名啦

本次招聘不限制户籍地

也不限制身高

视力参照公务员标准

矫正视力达标即可

退役士兵年龄放宽至35岁以下

招聘简章

2018年洛阳市公安局统一招聘警务辅助人员招聘简章(第二批)

根据工作需要，经市政府批准，决定组织实施2018年洛阳市公安局第二批警务辅助人员招聘工作，现将招聘事项公布如下：

一 招聘计划

勤务辅警274名，男性224名(其中退役士兵80人)、女性50名。

二 招聘原则

此次招聘坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则，按照公开招募、自愿报名、考试选拔、统一安排的方式进行，在考试、考察的基础上择优聘用。

三 报考条件

(一)资格条件

1、学历要求：

大学毕业生：国家承认的大专及以上学历。

退役士兵：高中(中专)及以上学历。

含经我国驻外使领馆和教育部承认并经国家教育部认证的国外高校专科及以上学历。

2、年龄要求：

18周岁以上、35周岁以下，即1982年11月24日(含)至2000年11月24日(含)期间出生。

(二)报考者除具备上述资格条件外，还应同时具备以下条件：

1、具有中华人民共和国国籍；

2、拥护中华人民共和国宪法，遵守国家法律法规，品行端正；

3、具有良好的道德情操，纪律观念较强；

4、自愿从事警务辅助工作，具有忠诚奉献、吃苦耐劳精神，服从组织分配； 5、具有正常履行警务辅助人员工作职责所需的身体素质；

(三)有下列情形之一的，不予招聘：

1、曾被开除中国共产党党籍、开除中国共产主义青年团团籍、在高等教育期间被开除学籍、被机关事业单位开除公职或辞退的；

2、在军队服役期间受记大过以上处分或者受党内严重警告以上处分的；

3、受过刑事处罚或者涉嫌违法犯罪尚未查清的；

4、曾被行政拘留、劳动教养、收容教育或者有吸毒史的；

5、在各级公务员招考等国家法定考试中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的；

6、有较为严重的个人不良信用记录；

7、曾因违反公安机关警务辅助人员管理规定，被解除劳动合同的；

8、家庭成员被判处死刑或者正在服刑的；

9、本人或家庭成员参加非法组织或从事其它危害国家安全活动的；

10、其他不适合从事警务辅助工作的情形。

四 招聘程序和方法步骤

发布公告—报名—笔试—面试资格确认—面试—体能测评—体检—政治考察—公示拟聘用人员名单—培训—试用—办理聘用手续。

(一)公告

时间：2018年11月15日—2018年11月23日。

(二)网上报名

本次招聘采取网上报名方式。报名程序如下：

1、报考人员于2018年11月24日9:00至2018年11月26日17:30，登录报名系统(apply.lyhero.com/30/login.aspx),按要求注册后填写报名信息、上传照片进行网上报名，请妥善保管注册密码，用于查询报考资格初审结果、网上缴费、下载打印准考证等事项。考生请注意上传符合系统规定、清晰、无变形、一寸近期正面免冠证件照(红、蓝、白底均可)，jpg格式，照片文件大小在400k以内。

2、通过报名资格审查的人员，于2018年11月24日9:00至11月27日12:30期间登录报名网站，进入网上报名系统进行缴费，报名费60元。

具体网上报名操作方法到报名网站查看。未在规定时间内完成报名、缴费的，报名系统将自动关闭，不再补报。

3、打印准考证。已确认缴费的报考人员，于2018年11月29日9：00至11月30日17:30期间登录原报名网站，进入网上报名系统下载打印准考证(A4纸)。

4、每名考生限报一个职位，报名时使用的本人有效身份证(有效期内的二代身份证或临时身份证)及相关信息，在招聘工作中必须一致。

5、各招聘职位的报名人数与拟招聘人数的比例不低于2:1，达不到规定比例的招聘职位，相应核减该职位拟招聘人数，职位核减情况将及时在洛阳人才网(www.lyhero.com)、河洛英才网(www.hltalent.com)上予以公告。

(三)考试

考试分为笔试、面试、体能测试，满分均为100分。

1、笔试。笔试包括《行政职业能力测验》和《公共基础知识》两项内容。笔试成绩＝《行政职业能力测验》考试成绩×50%＋《公共基础知识》考试成绩×50%。考试不指定专用复习用书，也不委托任何机构举办考试辅导培训班。

2、笔试具体考试时间和地点以准考证为准，参加笔试时必须携带准考证和有效身份证(有效期内的二代身份证或临时身份证)。

3、笔试成绩适时在洛阳人才网(www.lyhero.com)、河洛英才网(www.hltalent.com)公布。

4、根据拟聘用人数与参加面试人数1:2的比例，按照笔试成绩从高分到低分的顺序，确定参加面试人员。笔试有一科缺考、作弊或成绩为零分等情况的，不得进入面试。

5、面试资格确认。进入面试人员须进行面试资格确认，时间、地点及有关要求会适时在洛阳人才网(www.lyhero.com)、河洛英才网(www.hltalent.com)公布。

面试资格确认时，考生需携带本人有效身份证(二代身份证或有效期内的临时身份证)、毕业证、学历认证报告、退伍证、准考证的原件以及报考职位要求的其他材料到现场确认。在职人员还须提供所在单位同意报考的证明。面试资格确认必须考生本人到场，不得由他人代替。

经资格确认，不符合报考职位资格条件的，取消面试资格；未按要求进行面试资格确认的，视为自愿放弃面试。面试资格确认期间如出现名额空缺的，从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。通过面试资格确认的，发放面试通知单。

6、面试。采取结构化面试方式进行，满分100分。面试时间和地点以面试通知单为准。

参加面试人员需持本人有效身份证(有效期内的二代身份证或临时身份证)、笔试准考证和面试通知单，经核验后方可参加面试。未在规定时间内到达面试考点的，视为自愿放弃面试。

7、体能测试。

(1)凡参加面试人员均进入体能测试。

(2)体能测试项目包括纵跳摸高、10米×4往返跑、中长跑(男1000m、女800m)三项。

(3)纵跳摸高为达标项目，未达标的即为体能测试不合格，不再参加10米×4往返跑、中长跑(男1000m、女800m)测试项目。

(4)10米×4往返跑、中长跑(男1000m、女800m)单项成绩满分为100分，体能测试成绩＝中长跑成绩×60%＋10米×4往返跑成绩×40%。

(5)纵跳摸高项目测评标准参照人力资源社会保障部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号)有关规定执行；10米×4往返跑、中长跑(男1000m、女800m)项目测试标准参照《公安机关人民警察体育锻炼达标标准》有关规定执行。

(6)体能测试时间、地点和要求另行通知。

8、考生总成绩。

考生总成绩＝笔试成绩×30%＋面试成绩×50%+体能测试成绩×20%。

笔试成绩、面试成绩、体能测试成绩和考试总成绩，均计算到小数点以后两位数。

考生总成绩将在洛阳人才网(www.lyhero.com)、河洛英才网(www.hltalent.com)进行公示。

(五)体检

1、体能测试结束后，根据考生总成绩，从高分到低分按计划招聘职位数和参加体检人数1:1.5的比例(四舍五入)，确定体检对象。体检费由考生本人承担。

2、体检工作结束后，因考生放弃或体检不合格等原因造成的职位空缺，按照考试总成绩从高分到低分的顺序，依次确定递补人选并进行体检。

3、体检项目、办法及体检结论根据以下规定实施和确定:《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人厅发[2005]1号)、《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)的通知〉》(人社部发[2007]25号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发[2010]19号)。体检不合格的，不能确定为政治考察对象。

4、体检时间、集合地点及要求另行通知。

(六)政治考察

体检合格的考生，按照职位计划聘用人数1:1的比例，依据考试总成绩的高分到低分确定政治考察对象。考察工作按照公安机关警务辅助人员管理有关规定进行。未按要求进行政治考察的，视为自愿放弃。如出现自愿放弃或政治考察不合格造成的职位空缺，按考试总成绩从高分到低分的顺序依次递补。

(七)聘用

1、报考同一个职位末位人员总成绩相同的，依次按照笔试成绩、行政职业能力测试成绩高者优先聘用。

2、同等条件下，优先聘用公安烈士和因公牺牲公安民警的配偶子女、在职公安民警配偶子女、退役士官士兵、见义勇为积极分子和先进个人，警察类院校毕业生，以及具有岗位所需专业资格和专门技能的人员。

3、政治考察合格者为拟招聘的警务辅助人员，拟招聘人员名单在洛阳人才网(www.lyhero.com)、河洛英才网(www.hltalent.com)进行公示，公示不少于7个工作日。

4、公示期满无异议的，由洛阳市公安局组织拟聘用的警务辅助人员履行报到手续，并签订劳动合同；未在规定时间内报到或未按要求签订劳动合同的，视为自愿放弃聘用资格。

5、招聘的警务辅助人员在上岗前由洛阳市公安局组织为期7天的岗前培训。

6、上岗后，试用期为三个月。

7、岗前培训或试用期满考核不合格的，取消聘用资格，洛阳市公安局与其本人解除劳动合同。

五 工资和福利待遇

在警务辅助人员薪酬办法出台前，工资福利待遇按照现洛阳市公安文职辅助管理类岗位(B类)标准执行。

六 纪律与监督

考生必须按照有关通知要求，在规定时间参加报名、笔试、面试资格确认、面试、体检、政治考察、报到、培训，否则均视为自愿放弃应聘资格。

招聘实行诚信原则，即考生要对自己所提交信息的真实性、完整性负责，凡发现弄虚作假和违反考试、招聘纪律的，一律取消应聘资格。

此次招聘工作坚持公开、平等、竞争、择优的原则，主动接受社会各界的广泛监督。

七 其他

面试资格确认、面试、体能测评、体检、政审等环节按照招聘工作进程确定，具体时间安排另行通知。

1、对考生报考资格与条件的审查贯穿招录全过程，不具备相应职位资格、条件或弄虚作假的，取消聘用资格。

2、本次招聘所有环节的相关事宜、注意事项，以及通知、公告在洛阳人才网(www.lyhero.com)、河洛英才网(www.hltalent.com)予以公示。因不及时关注相关网络信息造成的不利后果，由考生本人自负。考生如有疑问，可在工作时间(周一到周五上午8：00—12:00,下午3：00—18：30)拨打电话咨询。

咨询电话：63133145、63133146

监督电话：63133021

附件：单位同意报考证明(点击下载)

洛阳市公安局

2018年11月15日