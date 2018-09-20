洛阳市检察院召开扫黑除恶专项斗争第六次领导小组会议

为持续推进洛阳市检察机关扫黑除恶专项斗争深入开展，明确下步工作任务，了解掌握近期扫黑除恶专项斗争工作开展情况，11月15日下午洛阳市检察院召开扫黑除恶专项斗争领导小组会议。

为持续推进洛阳市检察机关扫黑除恶专项斗争深入开展，明确下步工作任务，了解掌握近期扫黑除恶专项斗争工作开展情况，11月15日下午洛阳市检察院召开扫黑除恶专项斗争领导小组会议。

洛阳市检察院赵晋予副检察长

洛阳市检察院党组成员、政治部主任李汝浦

洛阳市检察院王建新副检察长

会上，赵晋予副检察长传达了中央扫黑除恶第6督导组向河南反馈情况。洛阳市检察院党组成员、政治部主任李汝浦传达了全国扫黑除恶专项斗争推进会精神。洛阳市检察院党组成员、副检察长王建新汇报了全市检察机关扫黑除恶专项斗争开展情况，并对下步工作进行了安排部署。

洛阳市检察院检察长吴志军

最后，吴志军检察长就持续深入抓好扫黑除恶专项斗争工作提出六点要求：一是清醒认识存在问题，进一步提升政治站位；二是坚持问题导向，切实抓好整改工作；三是坚持严格依法办案，确保办案质效；四是扛稳政治责任，确保专项斗争成效；五是加强教育培训，切实提升队伍素质；六是强化督导检查，确保工作措施落实到位。