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洛阳市检察院召开扫黑除恶专项斗争第六次领导小组会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 洛阳网 2018-11-16 17:54

　　为持续推进洛阳市检察机关扫黑除恶专项斗争深入开展，明确下步工作任务，了解掌握近期扫黑除恶专项斗争工作开展情况，11月15日下午洛阳市检察院召开扫黑除恶专项斗争领导小组会议。

　　洛阳市检察院赵晋予副检察长

　　洛阳市检察院党组成员、政治部主任李汝浦

　　洛阳市检察院王建新副检察长

　　会上，赵晋予副检察长传达了中央扫黑除恶第6督导组向河南反馈情况。洛阳市检察院党组成员、政治部主任李汝浦传达了全国扫黑除恶专项斗争推进会精神。洛阳市检察院党组成员、副检察长王建新汇报了全市检察机关扫黑除恶专项斗争开展情况，并对下步工作进行了安排部署。

　　洛阳市检察院检察长吴志军

　　最后，吴志军检察长就持续深入抓好扫黑除恶专项斗争工作提出六点要求：一是清醒认识存在问题，进一步提升政治站位；二是坚持问题导向，切实抓好整改工作；三是坚持严格依法办案，确保办案质效；四是扛稳政治责任，确保专项斗争成效；五是加强教育培训，切实提升队伍素质；六是强化督导检查，确保工作措施落实到位。
[ 责任编辑：刘宝文]
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