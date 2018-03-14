杨炳旭深入宜阳北王村暗访督导脱贫攻坚工作

近日，市委常委、宣传部部长杨炳旭不打招呼、直奔基层，深入宜阳县高村镇北王村暗访督导脱贫攻坚工作。

近日，市委常委、宣传部部长杨炳旭不打招呼、直奔基层，深入宜阳县高村镇北王村暗访督导脱贫攻坚工作。

杨炳旭随机走访了张龙虎、张海军等贫困户，详细询问产业脱贫、生产生活、就学就医、政策落实等情况，共同探讨脱贫路径，鼓励大家依托党的好政策，用奋斗创造幸福生活。杨炳旭还到北王村党群服务中心，了解驻村第一书记驻村及基层党建工作，同基层干部共商脱贫计划。

杨炳旭在调研中指出，要深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，咬定目标、突出精准，坚决打赢精准脱贫这场硬仗。要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，抓紧制订实施乡村振兴战略规划，全力以赴摘穷帽、奔小康。要牢牢抓住产业扶贫这个根本，集中培育特色主导产业，壮大龙头企业，打牢脱贫致富根基，实现可持续发展。要做好村庄规划提升工作，完善基础设施，改善村容村貌，打造生态宜居的美丽乡村。要结合“两学一做”学习教育和即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党员先锋模范作用，认真做好村“两委”换届选举工作，扎实开展“一转三推进”工作，为打赢精准脱贫攻坚战提供坚强组织保障。 （洛阳日报记者 白云飞）