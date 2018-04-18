杨炳旭督查牡丹文化节期间洛阳城区市容市貌情况

21日，市委常委、宣传部部长杨炳旭带领有关部门负责同志，督查牡丹文化节期间城区市容市貌情况。

21日，市委常委、宣传部部长杨炳旭带领有关部门负责同志，督查牡丹文化节期间城区市容市貌情况。

督查组先后到王城大道、国家牡丹园等处实地查看。经过市容市貌持续提升整改，我市城区大部分主次干道整洁有序、窗口单位秩序良好、道路绿化设施完好，但个别部位仍存在车辆乱停乱放、商贩占道经营、服务设施不齐全等现象。

杨炳旭强调，牡丹文化节是洛阳展示对外形象、实现惠民利民的重要平台。有关部门要按照“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，扎实做好市容市貌整治工作，进一步提升城市精细化管理水平。针对检查中发现的问题，要进一步明确责任，细化管理任务，把整改工作做细、做实、做到位。要加强监管，维护好卫生、环境等秩序。各窗口单位和景区要加强精细化管理，通过软件、硬件设施和服务质量的提升，树立良好城市形象，为游客营造安全、有序、舒心的环境。（洛阳日报记者 戚帅华）