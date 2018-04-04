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洛阳克隆牡丹首次与公众见面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-12 08:09

　　洛阳牡丹专家利用克隆技术培育的洛阳红在国际牡丹园首次绽放

　　昨日，在国际牡丹园万芳园内，洛阳牡丹专家利用克隆技术培育的洛阳红首次绽放，不少游客有幸在现场一睹克隆牡丹真容。

　　这是克隆牡丹由实验室移栽至牡丹观赏园后的首次绽放，也是我市首次向公众展示牡丹克隆技术研发成果。我市政府部门相关负责人表示，牡丹克隆技术的成功研发，是我国牡丹研究领域的又一重大突破，让牡丹的快速繁殖及定制化栽培成为可能。

　　牡丹克隆技术，又称牡丹组织培养技术。1997年，河南科技大学与国际牡丹园等共同启动克隆牡丹研究项目。2008年，“洛阳牡丹花期控制技术研究及产业开发”项目，获得河南省科技进步二等奖、洛阳市科技进步一等奖，“牡丹组织培养快繁技术(克隆牡丹)”是其中一个子项目。

　　去年10月，125株在实验室培育10年以上、各项生长指标都已稳定的克隆牡丹，由实验田成功移栽至国际牡丹园。

　　克隆牡丹是如何培育出来的？

　　牡丹克隆技术研发团队负责人、河南科技大学教授孔祥生介绍，先将一个活性较强的牡丹侧芽采下，放置于人为创造的无菌培养皿中。利用人工诱导方式，为这个侧芽补充植物激素、湿度、光照等，诱导其长出根、茎、叶。待其长成完整的牡丹幼苗后，就可移栽至盆中，放入温室中进行20天至25天的炼苗。幼苗度过适应期后，就可移栽至大田中。

　　牡丹克隆技术的成功研发，将为牡丹快繁提供技术支持。该技术能有效解决传统牡丹繁殖方式中繁殖速度慢、繁殖周期长等问题，将单株牡丹品种扩繁百株的时间由10年缩至1年。

　　同时，牡丹克隆技术的成功研发，也让牡丹定制化栽培成为可能。

　　国际牡丹园高级工程师霍志鹏表示，牡丹新品种的培育过程中，一直存在性状不可控的难题。去年9月，洛阳牡丹基因组发布最新研究成果——牡丹基因组在世界上被首次破译。掌握了控制牡丹花型、花色等性状的基因信息，再借助牡丹克隆技术，就能让包含某一特定性状的组织孕育成一株能开花的完整牡丹，不但能控制牡丹的花型、花色，还能控制牡丹籽的出油率，以实现牡丹的定制化栽培。（洛阳晚报记者 李雨璐/文 张怡熙/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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