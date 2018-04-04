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洛阳王城公园里进入盛花期 近600个品种牡丹开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-11 08:57

八束狮子

　　这两日，持续攀升的气温，让不少人有了夏天的感觉，也催开了牡丹观赏园里的中晚开品种牡丹。昨日，《洛阳晚报》记者在王城公园看到，连片的八束狮子和初乌已经盛开。目前，王城公园全园已进入盛花期，全园近600个品种83000株牡丹开放。

　　八束狮子

　　●特色：花径最大

　　●观赏地点：该园西侧月亮门牡丹观赏区

　　粉中透白，花瓣基部有深粉色花晕，片片绿叶中，盛开的八束狮子们宛若一个个穿着粉色芭蕾舞裙的少女。微风吹来，少女展动衣裙，翩翩起舞。

　　说起八束狮子，它们的“高颜值”总让人过目难忘，但对于王城公园的牡丹专家们来说，它们还有一个值得关注的特色——花径大。盛开时的八束狮子花径有26厘米左右。

　　王城公园工程师马晓洁表示，八束狮子是该园国际交流牡丹品种之一，花型为菊花型。

　　初乌

　　●特色：颜色最黑

　　●观赏地点：该园玉带桥桥北甘棠洲牡丹观赏区

　　作为牡丹中的珍品，黑色系牡丹一直备受游客喜爱，而在诸多黑色系牡丹中，尤以初乌最为特别，其花色乌黑油亮，被称为“最黑的黑牡丹”。

　　马晓洁介绍，目前我国种植的黑牡丹有黑花魁、青龙卧墨池、冠世墨玉、烟绒紫等，初乌则是黑牡丹中的佼佼者。

　　这几日，该园甘棠洲牡丹观赏区内有近百株初乌连片开放，正值最佳观赏期。初乌的花朵呈墨紫色，有光泽，开花率高，花型为荷花型。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜 实习生 段婉璐 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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