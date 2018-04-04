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牡丹文化节 专家教您如何“赏”牡丹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-11 08:59

　　沈改霞为市民讲解牡丹知识

　　作为今年牡丹文化节隋唐城遗址植物园的特色游园活动之一，一场讲解精彩、内容丰富的公益户外体验课——“专家教您识牡丹”活动，昨日在该园举行，吸引了众多市民参与。

　　现场，隋唐城遗址植物园教授级高级工程师李清道，隋唐城遗址植物园高级工程师潘志好、沈改霞，为市民详细介绍了洛阳牡丹的栽培史，并解答了家中牡丹如何养护、牡丹品种如何区分等问题。

　　说历史：矮牡丹等是中原牡丹品种群的祖先

　　洛阳牡丹，始于隋，盛于唐，甲天下于宋。我国是野生牡丹品种的唯一产地，现有中原、西北、西南、江南四大牡丹品种群。

　　在牡丹漫长的演化和发展过程中，9类野生牡丹，即矮牡丹(又名稷山牡丹)、卵叶牡丹、紫斑牡丹、杨山牡丹、四川牡丹、狭叶牡丹、紫牡丹、黄牡丹和大花黄牡丹，参与了这四大品种群的形成。

　　这9类野生牡丹在洛阳的分布情况如何？

　　李清道表示，在我市自然分布的野生牡丹品种为矮牡丹(又名稷山牡丹)、紫斑牡丹和杨山牡丹，它们参与形成了中原牡丹品种群。

　　讲养护：牡丹喜肥、怕水，想移植最好在秋分前后

　　不同生长地区的牡丹，有着不同的习性：中原牡丹喜温暖、干燥的气候；西北牡丹耐寒冷，喜干燥的气候；江南牡丹喜高温、多湿的气候；西南牡丹喜温暖、多湿的气候。

　　潘志好表示，市民在家中栽植牡丹时，不妨先了解一下自己栽植的牡丹属于哪个品种群，便于进一步了解它的习性。

　　每年秋分前后为牡丹的最佳移栽期，即9月中下旬至10月中下旬。

　　牡丹的根系为肉质根系，怕水。牡丹浇水讲究“见干见湿”，当盆中土壤干透后，一次性浇透，若盆内出现积水，要及时抽出。秋冬时节少浇水，春夏时节可多浇一些水。

　　牡丹喜肥。一年中，牡丹一共要施三次肥。春季施花前肥，以复合肥为主；花后施花后肥，也以复合肥为主；秋冬时节，修剪、浇水后施有机肥。

　　话辨别：花色不易分别，就看花型和株型

　　李清道表示，牡丹分为粉色、红色(含紫红色)、紫色、蓝色、黄色、白色、黑色、绿色、复色九大色系，但部分色系品种较多，如红色系、紫色系、粉色系等，单从花色很难区分。

　　“很多情况下，我们要综合花色、花型、株型等因素来判断牡丹的品种。”李清道说，常见的牡丹花型有单瓣型、菊花型、荷花型、黄冠型、蔷薇型、楼子台阁型、托挂型、绣球型、千层台阁型和金环型，常见株型有直立型、半开张型等。

　　“以洛阳红为例，盛开的洛阳红花色为紫红色，花型为蔷薇型，株型为直立型，较为高大。”李清道说。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 安瑞云 实习生 段婉璐 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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