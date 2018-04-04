千帆逐春潮，奋进新时代！4月10日晚，由省政府主办，省文化厅和市政府承办的第36届中国洛阳牡丹文化节在隋唐洛阳城定鼎门遗址广场隆重开幕。

昨晚，第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式文艺演出精彩上演 本版图片由记者 鲁博 常世峰 刘冰 摄

千帆逐春潮，奋进新时代！4月10日晚，由省政府主办，省文化厅和市政府承办的第36届中国洛阳牡丹文化节在隋唐洛阳城定鼎门遗址广场隆重开幕。（>>>>专题）

本届牡丹文化节是在全市上下深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加快建设副中心、打造全省增长极，奋力谱写决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化强市新篇章的重要时期举行的，以“花开新时代，开启新征程”为主题，充分挖掘文化内涵，彰显文化特色，精心策划了一系列丰富多彩、亮点纷呈的活动，着力为海内外宾朋献上精美的文化、旅游、经贸盛宴。

十一届全国政协副主席王志珍，省委常委、市委书记李亚，省人大常委会副主任徐济超，副省长戴柏华，省政协副主席张亚忠，省文化厅厅长宋丽萍，省旅游局局长姜继鼎出席开幕式。

出席开幕式的还有：俄罗斯陶里亚蒂城区杜马主席米克里·德米特里·鲍里索维奇、日本冈山市副市长佐佐木正士郎等国外友好城市代表，中国机电产品进出口商会、中影股份、三一集团等国内重要客商代表，河南省有关部门领导，洛阳市领导，参加解放洛阳战役的老战士代表，驻洛部队、驻洛高校领导，老干部代表，驻洛央、省企代表，洛阳市优秀教师代表、道德模范代表、金融机构代表等。

老战士代表受邀参加开幕式

开幕式由市长刘宛康主持。

20时10分许，全体起立，奏唱中华人民共和国国歌。

在热烈的掌声中，戴柏华致开幕词。戴柏华说，近年，全省上下在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，深入贯彻新发展理念，着力发挥优势打好“四张牌”，加快推进“三区一群”建设，坚决打好“三大攻坚战”，全省各项事业保持了良好发展态势。洛阳是国家历史文化名城和优秀旅游名城，也是国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市。中国洛阳牡丹文化节已连续成功举办35届，成为中原文化、华夏文明走向世界的重要载体。相信在各有关方面的共同努力下，本届牡丹文化节一定会办成欢乐祥和、异彩纷呈的盛会。

歌舞剧《隋唐洛阳城》

20时20分许，王志珍宣布：第36届中国洛阳牡丹文化节开幕！

紧接着，《牡丹之歌》悠扬的旋律响起，由洛阳旅发集团市场化运作、洛阳杜康控股冠名的开幕式文艺演出拉开帷幕。原创歌舞《花开新时代》不仅唱出了人们对美好生活的新期盼，也舞出了奋进新时代的精气神。情景叙事朗诵《解读二里头》，从二里头出土的绿松石龙形器等国之瑰宝切入，带领大家探寻“最早的中国”的文化密码。大型歌舞剧《隋唐洛阳城》令观众跟随宫廷采诗官的脚步，一同领略隋唐洛阳城的盛世画卷。歌舞《千年之约》彰显了古老的洛阳在新发展理念引领下，拥抱新时代、展现新气象、实现新作为的生动实践和磅礴气概。演出在《壮丽航程》的歌声中落幕。

本着“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，本届牡丹文化节致力打造弘扬优秀文化、促进多产融合、建设美丽城市、幸福广大群众的纽带和平台。

以节促建。以牡丹文化节为契机，我市集中攻坚33项城建重点项目。目前，隋唐园立交实现“全互通”，兴洛湖公园、定鼎门广场建成开放，一批道路交通、园林绿化等城建工程建成投用，城市形象更加靓丽。

以节促管。依托文明城市创建和百城建设提质，做好城市美化、亮化和净化，持续提升城市管理水平，提升窗口单位服务质量，提升志愿服务水平，营造浓厚节会氛围。

以节推介。本届牡丹文化节投资贸易洽谈会将与河南省投资贸易洽谈会深度融合，世界古都论坛、全球跨境产业融合峰会等一系列文化、经贸活动将陆续举行，必将进一步扩大洛阳城市影响。

利民惠民。在继续执行“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策基础上，本届牡丹文化节新推出“文化消费有补贴”政策，通过实施“5+1”惠民政策，提升群众幸福感和获得感。同时，还策划组织优秀剧目展演月等文化系列活动和旅游赏花系列活动，打造人民的节日。

全面提升。持续提升“老三篇”功能品质，叫响洛阳“博物馆之都”品牌，加快隋唐洛阳城国家历史文化公园和大运河文化带各项建设；推动实施园林观赏、牡丹、会展等产业转型升级，加快由“门票经济”向“产业经济”、“旅游城市”向“城市旅游”转变。

本届牡丹文化节将持续至5月5日。目前，洛阳城区牡丹园整体进入盛花期，近郊牡丹园早开品种进入盛花期、中开品种渐次开放。游园赏花正当时，千年古都欢迎您！(洛阳日报记者 孙自豪 白云飞)