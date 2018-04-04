洛阳国际牡丹园“新花后”老君紫绽放

近日，在国际牡丹园华夏园的花王广场，被誉为“新花后”的牡丹品种老君紫傲然绽放，引得游客纷纷驻足拍照，赞叹不已。

老君紫

近日，在国际牡丹园华夏园的花王广场，被誉为“新花后”的牡丹品种老君紫傲然绽放，引得游客纷纷驻足拍照，赞叹不已。

老君紫初名新魏紫，是国际牡丹园在1987年从上万棵牡丹苗中选出的在花型、花色上都颇似花后魏紫的牡丹品种，经过20年的培育、嫁接，2007年被中国牡丹芍药协会新品种审定委员会鉴定为新品种，同时正式命名为老君紫。老君紫花蕾较大，花瓣排列紧密，基部有紫晕，花梗长，花朵向上，属于牡丹中开品种。老君紫是国际牡丹园独有品种，其紫色的花瓣层层叠叠，花型似皇冠，亭亭玉立在万花丛中，体态端庄，冠压群芳。

国际牡丹园由中华牡丹、海外牡丹、芍药名品、生产示范等六大园区组成，这里的牡丹主要特点是精、晚、新、奇。如今进入牡丹盛花期，华夏园、锦绣园、科研园区大温室和万芳园的寒牡丹区是最佳观赏区。（洛阳晚报记者 宋扬 实习生 彭洁琼 通讯员 霍志鹏 文/图）