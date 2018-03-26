牡丹文化节期间 洛阳各大牡丹观赏园推出诸多精彩活动

昨日，《洛阳晚报》记者从市城市管理局获悉，今年牡丹文化节期间，我市各牡丹观赏园不仅有成片牡丹次第开放，还将举办丰富多彩的文化活动，给您带去多样化的赏花游园体验。
洛阳网记者 徐文波 摄
昨日，《洛阳晚报》记者从市城市管理局获悉，今年牡丹文化节期间，我市各牡丹观赏园不仅有成片牡丹次第开放，还将举办丰富多彩的文化活动，给您带去多样化的赏花游园体验。
王城公园
第十届“王城之春”牡丹插花花艺展
时间：4月14日至5月1日
地点：王城公园明堂
届时，王城公园将邀请国内多名著名插花艺术家，制作、展示许多以牡丹富贵、吉祥等为主题的牡丹插花作品，展出面积为800余平方米。
牡丹、盆景暨梅花鹿标本精品展
时间：4月1日至5月1日
届时，王城公园将有多个色系的十余个牡丹名贵品种和在国家级、省级盆景大赛中获奖的数十件优秀盆景作品展出，此外，还将打造微缩森林景观，模拟梅花鹿自然生活场景。
牡丹诗会
时间：4月7日9时30分
届时，王城公园将邀请我市知名艺术家、教育家到场，为游客表演大合唱、诗朗诵、声乐、器乐、舞蹈等精彩节目。
“国色牡丹”“魅力洛阳城市印象”摄影展
时间：4月1日至5月1日
本次摄影展以“国色牡丹”和“魅力洛阳城市印象”为主题，共展出优秀摄影作品百余幅。
“武则天”巡游
时间：4月5日、6日，每日10时30分
各色牡丹连片盛开，争奇斗艳，女皇“武则天”携“文武大臣”来到公园游览赏花，给游客带来不一样的游园体验。
史诗剧《武则天》
时间：4月5日、6日，每日11时
届时，大型实景史诗剧《武则天》将走进王城公园，游客们可以穿越千年，领略武皇的传奇一生。
旗袍秀
时间：4月14日10时
活动现场，将有身着旗袍的气质美女穿梭于娇艳的牡丹花间，弘扬旗袍文化，展现独特风韵。
少儿古筝表演
时间：4月15日9时30分
届时，王城公园将邀请游客们共同聆听孩子们的演奏，感受中国古典文化魅力。
汉服秀
时间：4月21日、22日，每日10时
展示汉服风采，弘扬中国传统文化。
动物园通票制
今年牡丹文化节期间，王城公园将实行通票制，动物园不再单独售票，给游客带来更多游园乐趣。
洛阳网记者 徐文波 摄
中国国花园
第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式
时间：4月1日9时
第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式、《丝路花都》(第四组)邮票发行暨“万人拍牡丹”开镜仪式。
“花开蝶自来”蝴蝶文化展
时间：今年牡丹文化节期间
中国国花园将不定期分批从云南空运蝴蝶，为游客打造“花开蝶自来”这一靓丽风景线。
“万人小手画牡丹”活动
时间：4月15日9时
地点：中国国花园西大门
该活动由《洛阳晚报》主办、中国国花园承办，邀请小朋友一起画牡丹。
洛阳网记者 徐文波 摄
隋唐城遗址植物园
大型情景剧《武则天游春》演出
时间：4月5日、6日、14日，每日9时
游客可跟随女皇“武则天”在园中游玩，观赏国色天香。
专家带您识牡丹、拍牡丹、画牡丹活动
时间：4月10日9时至11时、4月17日9时至11时、4月19日9时至11时
届时，专家将带领游客识牡丹、拍牡丹、画牡丹。
洛阳网记者 徐文波 摄
国际牡丹园
第12届国际牡丹名花展
时间：4月1日至5月15日
地点：华夏园、万芳园、九色园、锦绣园及名花大道等
届时，100个国内牡丹名贵品种，100多个法国、美国及日本牡丹名贵品种将展出。
牡丹航天育种科技展
时间：4月1日至5月15日
地点：万芳园“航天育种网室”
届时，珍贵太空牡丹苗、太空芍药苗将展出。
首届洛阳“克隆牡丹”展
时间：4月5日至5月15日
地点：万芳园
届时，125株“克隆牡丹”将展出。“克隆牡丹”品种为洛阳红，株龄在10年以上。
法国风情园园林景观展示
时间：4月5日至5月15日
地点：华夏园与九色园之间广场
该法式园林气势恢宏、视野开阔，有花坛、雕像、喷泉等。
第9届百万芍药游园会
时间：4月26日至5月15日
地点：芍药园、九色园、锦绣园
届时，九大色系330多个品种的百万朵芍药将竞相开放。
王铎书画院书画展销
时间：4月1日至5月15日
地点：万芳园西北角书画展室
届时，我国明清时期著名书法大师王铎的书法精品拓片等将展出。
洛阳网记者 徐文波 摄
西苑公园
第36届中国洛阳牡丹赏花游园会暨精品盆景展、西苑书画展
时间：4月5日至5月5日
届时，200余件树桩盆景、山水盆景、牡丹盆景等精品盆景和100余件书画作品将展出。 （洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 段婉璐）