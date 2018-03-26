牡丹文化节期间 洛阳各大牡丹观赏园推出诸多精彩活动

昨日，《洛阳晚报》记者从市城市管理局获悉，今年牡丹文化节期间，我市各牡丹观赏园不仅有成片牡丹次第开放，还将举办丰富多彩的文化活动，给您带去多样化的赏花游园体验。

洛阳网记者 徐文波 摄

昨日，《洛阳晚报》记者从市城市管理局获悉，今年牡丹文化节期间，我市各牡丹观赏园不仅有成片牡丹次第开放，还将举办丰富多彩的文化活动，给您带去多样化的赏花游园体验。

王城公园

第十届“王城之春”牡丹插花花艺展

时间：4月14日至5月1日

地点：王城公园明堂

届时，王城公园将邀请国内多名著名插花艺术家，制作、展示许多以牡丹富贵、吉祥等为主题的牡丹插花作品，展出面积为800余平方米。

牡丹、盆景暨梅花鹿标本精品展

时间：4月1日至5月1日

届时，王城公园将有多个色系的十余个牡丹名贵品种和在国家级、省级盆景大赛中获奖的数十件优秀盆景作品展出，此外，还将打造微缩森林景观，模拟梅花鹿自然生活场景。

牡丹诗会

时间：4月7日9时30分

届时，王城公园将邀请我市知名艺术家、教育家到场，为游客表演大合唱、诗朗诵、声乐、器乐、舞蹈等精彩节目。

“国色牡丹”“魅力洛阳城市印象”摄影展

时间：4月1日至5月1日

本次摄影展以“国色牡丹”和“魅力洛阳城市印象”为主题，共展出优秀摄影作品百余幅。

“武则天”巡游

时间：4月5日、6日，每日10时30分

各色牡丹连片盛开，争奇斗艳，女皇“武则天”携“文武大臣”来到公园游览赏花，给游客带来不一样的游园体验。

史诗剧《武则天》

时间：4月5日、6日，每日11时

届时，大型实景史诗剧《武则天》将走进王城公园，游客们可以穿越千年，领略武皇的传奇一生。

旗袍秀

时间：4月14日10时

活动现场，将有身着旗袍的气质美女穿梭于娇艳的牡丹花间，弘扬旗袍文化，展现独特风韵。

少儿古筝表演

时间：4月15日9时30分

届时，王城公园将邀请游客们共同聆听孩子们的演奏，感受中国古典文化魅力。

汉服秀

时间：4月21日、22日，每日10时

展示汉服风采，弘扬中国传统文化。

动物园通票制

今年牡丹文化节期间，王城公园将实行通票制，动物园不再单独售票，给游客带来更多游园乐趣。

洛阳网记者 徐文波 摄

中国国花园

第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式

时间：4月1日9时

第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式、《丝路花都》(第四组)邮票发行暨“万人拍牡丹”开镜仪式。

“花开蝶自来”蝴蝶文化展

时间：今年牡丹文化节期间

中国国花园将不定期分批从云南空运蝴蝶，为游客打造“花开蝶自来”这一靓丽风景线。

“万人小手画牡丹”活动

时间：4月15日9时

地点：中国国花园西大门

该活动由《洛阳晚报》主办、中国国花园承办，邀请小朋友一起画牡丹。

洛阳网记者 徐文波 摄

隋唐城遗址植物园

大型情景剧《武则天游春》演出

时间：4月5日、6日、14日，每日9时

游客可跟随女皇“武则天”在园中游玩，观赏国色天香。

专家带您识牡丹、拍牡丹、画牡丹活动

时间：4月10日9时至11时、4月17日9时至11时、4月19日9时至11时

届时，专家将带领游客识牡丹、拍牡丹、画牡丹。

洛阳网记者 徐文波 摄

国际牡丹园

第12届国际牡丹名花展

时间：4月1日至5月15日

地点：华夏园、万芳园、九色园、锦绣园及名花大道等

届时，100个国内牡丹名贵品种，100多个法国、美国及日本牡丹名贵品种将展出。

牡丹航天育种科技展

时间：4月1日至5月15日

地点：万芳园“航天育种网室”

届时，珍贵太空牡丹苗、太空芍药苗将展出。

首届洛阳“克隆牡丹”展

时间：4月5日至5月15日

地点：万芳园

届时，125株“克隆牡丹”将展出。“克隆牡丹”品种为洛阳红，株龄在10年以上。

法国风情园园林景观展示

时间：4月5日至5月15日

地点：华夏园与九色园之间广场

该法式园林气势恢宏、视野开阔，有花坛、雕像、喷泉等。

第9届百万芍药游园会

时间：4月26日至5月15日

地点：芍药园、九色园、锦绣园

届时，九大色系330多个品种的百万朵芍药将竞相开放。

王铎书画院书画展销

时间：4月1日至5月15日

地点：万芳园西北角书画展室

届时，我国明清时期著名书法大师王铎的书法精品拓片等将展出。

洛阳网记者 徐文波 摄

西苑公园

第36届中国洛阳牡丹赏花游园会暨精品盆景展、西苑书画展

时间：4月5日至5月5日

届时，200余件树桩盆景、山水盆景、牡丹盆景等精品盆景和100余件书画作品将展出。 （洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 段婉璐）