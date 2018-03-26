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牡丹文化节期间 洛阳各大牡丹观赏园推出诸多精彩活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-28 08:20
 
洛阳网记者　徐文波　摄

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市城市管理局获悉，今年牡丹文化节期间，我市各牡丹观赏园不仅有成片牡丹次第开放，还将举办丰富多彩的文化活动，给您带去多样化的赏花游园体验。

　　王城公园

　　第十届“王城之春”牡丹插花花艺展

　　时间：4月14日至5月1日

　　地点：王城公园明堂

　　届时，王城公园将邀请国内多名著名插花艺术家，制作、展示许多以牡丹富贵、吉祥等为主题的牡丹插花作品，展出面积为800余平方米。

　　牡丹、盆景暨梅花鹿标本精品展

　　时间：4月1日至5月1日

　　届时，王城公园将有多个色系的十余个牡丹名贵品种和在国家级、省级盆景大赛中获奖的数十件优秀盆景作品展出，此外，还将打造微缩森林景观，模拟梅花鹿自然生活场景。

　　牡丹诗会

　　时间：4月7日9时30分

　　届时，王城公园将邀请我市知名艺术家、教育家到场，为游客表演大合唱、诗朗诵、声乐、器乐、舞蹈等精彩节目。

　　“国色牡丹”“魅力洛阳城市印象”摄影展

　　时间：4月1日至5月1日

　　本次摄影展以“国色牡丹”和“魅力洛阳城市印象”为主题，共展出优秀摄影作品百余幅。

　　“武则天”巡游

　　时间：4月5日、6日，每日10时30分

　　各色牡丹连片盛开，争奇斗艳，女皇“武则天”携“文武大臣”来到公园游览赏花，给游客带来不一样的游园体验。

　　史诗剧《武则天》

　　时间：4月5日、6日，每日11时

　　届时，大型实景史诗剧《武则天》将走进王城公园，游客们可以穿越千年，领略武皇的传奇一生。

　　旗袍秀

　　时间：4月14日10时

　　活动现场，将有身着旗袍的气质美女穿梭于娇艳的牡丹花间，弘扬旗袍文化，展现独特风韵。

　　少儿古筝表演

　　时间：4月15日9时30分

　　届时，王城公园将邀请游客们共同聆听孩子们的演奏，感受中国古典文化魅力。

　　汉服秀

　　时间：4月21日、22日，每日10时

　　展示汉服风采，弘扬中国传统文化。

　　动物园通票制

　　今年牡丹文化节期间，王城公园将实行通票制，动物园不再单独售票，给游客带来更多游园乐趣。

洛阳网记者　徐文波　摄

　　中国国花园

　　第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式

　　时间：4月1日9时

　　第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式、《丝路花都》(第四组)邮票发行暨“万人拍牡丹”开镜仪式。

　　“花开蝶自来”蝴蝶文化展

　　时间：今年牡丹文化节期间

　　中国国花园将不定期分批从云南空运蝴蝶，为游客打造“花开蝶自来”这一靓丽风景线。

　　“万人小手画牡丹”活动

　　时间：4月15日9时

　　地点：中国国花园西大门

　　该活动由《洛阳晚报》主办、中国国花园承办，邀请小朋友一起画牡丹。

洛阳网记者　徐文波　摄

　　隋唐城遗址植物园

　　大型情景剧《武则天游春》演出

　　时间：4月5日、6日、14日，每日9时

　　游客可跟随女皇“武则天”在园中游玩，观赏国色天香。

　　专家带您识牡丹、拍牡丹、画牡丹活动

　　时间：4月10日9时至11时、4月17日9时至11时、4月19日9时至11时

　　届时，专家将带领游客识牡丹、拍牡丹、画牡丹。

洛阳网记者　徐文波　摄

　　国际牡丹园

　　第12届国际牡丹名花展

　　时间：4月1日至5月15日

　　地点：华夏园、万芳园、九色园、锦绣园及名花大道等

　　届时，100个国内牡丹名贵品种，100多个法国、美国及日本牡丹名贵品种将展出。

　　牡丹航天育种科技展

　　时间：4月1日至5月15日

　　地点：万芳园“航天育种网室”

　　届时，珍贵太空牡丹苗、太空芍药苗将展出。

　　首届洛阳“克隆牡丹”展

　　时间：4月5日至5月15日

　　地点：万芳园

　　届时，125株“克隆牡丹”将展出。“克隆牡丹”品种为洛阳红，株龄在10年以上。

　　法国风情园园林景观展示

　　时间：4月5日至5月15日

　　地点：华夏园与九色园之间广场

　　该法式园林气势恢宏、视野开阔，有花坛、雕像、喷泉等。

　　第9届百万芍药游园会

　　时间：4月26日至5月15日

　　地点：芍药园、九色园、锦绣园

　　届时，九大色系330多个品种的百万朵芍药将竞相开放。

　　王铎书画院书画展销

　　时间：4月1日至5月15日

　　地点：万芳园西北角书画展室

　　届时，我国明清时期著名书法大师王铎的书法精品拓片等将展出。

洛阳网记者　徐文波　摄

　　西苑公园

　　第36届中国洛阳牡丹赏花游园会暨精品盆景展、西苑书画展

　　时间：4月5日至5月5日

　　届时，200余件树桩盆景、山水盆景、牡丹盆景等精品盆景和100余件书画作品将展出。 （洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 段婉璐）
[ 责任编辑：史戎戎]
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