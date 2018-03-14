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洛阳公布牡丹文化节期间市区部分景点临时停车方案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-27 08:16

　　牡丹文化节期间，景区附近车多人多，该咋停车？昨日，记者从市停车办了解到，为保障今年牡丹文化节期间的停车秩序，营造良好的停车环境，4月1日至5月5日，我市将在龙门石窟、关林、白马寺、王城公园、洛邑古城、天堂、明堂、各大牡丹观赏园及周边设置21370个临时停车位，如果仍然停不下，相关车辆将由辖区交警向景区周边较远路段疏导停放。这些停车位是咋分布的？记者带您看一看。

　　龙门石窟景区停车位5800个(分布如下)

　　高峰期每日8000个

　　东北服务区停车场3600个伊河西堤堤顶道路800个

　　东北服务区新建生态停车场800个

　　西北服务区地下停车场一期、二期及地面600个

　　旅游大巴一律停放到龙门石窟景区东北服务区大停车场

　　关林景区停车位500个(分布如下)

　　高峰期每日1000个

　　关圣中街(含公交停车场)100个

　　关林景区前西侧60个关圣南街40个

　　关林路(龙门大道以东)慢车道100个

　　关林路(龙门大道以西)慢车道200个

　　旅游大巴一律停放到龙门大道以西关林路慢车道上

　　中国国花园景区停车位1250个(分布如下)

　　高峰期每日8000个

　　洛浦公园南堤龙门大道东侧地下车库240个

　　洛浦公园南堤龙门大道东侧堤顶道路160个

　　龙门大道东侧古玩城停车场200个

　　中国国花园西门原惠普工地400个

　　中国国花园东门口及龙门大道西侧慢车道150个

　　隋唐城路北侧慢车道(解放路口西)100个

　　旅游大巴一律停放到中国国花园西门牡丹桥桥西原惠普工地停车场

　　隋唐城遗址植物园景区停车位800个(分布如下)

　　高峰期每日8000个

　　该园西门立交桥下停车场800个

　　旅游大巴一律停放到该园南门附近洛阳歌剧院后院停车场

　　白马寺景区停车位700个(分布如下)

　　高峰期每日8000个

　　白马寺景区停车场200个白马寺景区对面工地500个

　　旅游大巴一律沿老310国道一侧停放

　　神州牡丹园景区停车位200个(分布如下)

　　高峰期每日5000个

　　神州牡丹园门前停车场100个

　　老310国道(神州牡丹园以东)南侧100个

　　旅游大巴一律沿老310国道一侧停放

　　国际牡丹园景区停车位500个(分布如下)

　　高峰期每日3000个

　　门口停车场100个东侧停车场150个

　　机场路南侧慢车道100个机场路北侧慢车道150个

　　旅游大巴一律停放到机场路北侧慢车道

　　国家牡丹园景区停车位1260个(分布如下)

　　高峰期每日6000个

　　门口西侧停车场60个华山路西侧国家牡丹园停车场200个

　　华山路(老310国道以北)两侧慢车道200个

　　华山路(老310国道以南)两侧慢车道200个

　　老310国道(华山路以西)两侧慢车道200个

　　老310国道(华山路以东)两侧慢车道200个

　　嵩山路(老310国道至道北六路)两侧200个

　　旅游大巴一律停放到老310国道与华山路交叉口西北角停车场

　　洛阳国花园景区停车位200个(分布如下)

　　高峰期每日300个

　　门口停车场100个

　　机场路与王城大道交叉口花坛东道路两侧100个

　　旅游大巴一律停放到机场路花坛东道路一侧

　　天堂、明堂景区停车位400个(分布如下)

　　高峰期每日500个

　　唐宫路(景区北门)一侧30个景区北广场20个

　　南门停车场100个定鼎路西九洲池项目工地250个

　　旅游大巴一律停放到唐宫路与定鼎路交叉口西北角九洲池项目工地停车场

　　洛邑古城景区停车位400个(分布如下)

　　高峰期每日800个

　　景区停车场150个九都路南侧升龙天玺门前50个

　　新街(大石桥至滨河北路段)两侧200个

　　旅游大巴由交警引导到较宽道路一侧停放

　　王城公园景区停车位1960个(分布如下)

　　高峰期每日10000个

　　西门停车场20个赛易博电脑城门前停车场60个

　　中州国际院内60个洛阳军分区东侧空院及金沙国际地块150个

　　王城国际中心地下停车场及门前广场600个

　　王城公园北门西300米唐宫路西侧原洛阳铜加工厂院内停车场600个

　　唐宫路与王城大道交叉口西南角停车场60个

　　凯旋路(王城大道至涧河桥段)道路两侧100个

　　唐宫路(王城大道至芳林路段)道路两侧50个

　　唐宫路(王城公园北门以西)道路一侧260个

　　旅游大巴从唐宫路通过原洛阳铜加工厂西围墙新开的大门，进入停车场

　　薰衣草庄园景区停车位1100个(分布如下)

　　高峰期每日4000个

　　西侧停车场300个东侧自建停车场600个

　　西马村停车场200个

　　旅游大巴一律停放到该庄园东侧大停车场

　　倒盏民俗文化村景区停车位6000个(分布如下)

　　高峰期每日6000个

　　景区内4个停车场共3500个

　　周边停车场2000个玄奘路两侧500个

　　旅游大巴一律停放到玄奘路两侧

　　牡丹公园景区停车位100个(分布如下)

　　高峰期每日400个

　　联盟路两侧(黔川路至青岛路段)100个

　　旅游大巴由交警引导到较宽道路一侧停放

　　西苑公园景区停车位200个(分布如下)

　　高峰期每日400个

　　九都西路(南昌路以西)北侧慢车道100个

　　九都西路(市第二中医院以西)南侧慢车道100个

　　旅游大巴由交警引导到较宽道路一侧停放

　　临时停车位设置时间

　　4月1日至5月5日

　　临时停车位收费标准

　　白马寺、龙门石窟、关林临时停车场(点)收费标准为：小型车辆每次10元、中型车辆每次15元、大型车辆每次20元

　　其他景区周边临时停车场(点)收费标准为：小型车辆每次5元、中型车辆每次10元、大型车辆每次20元

　　今年临时停车管理继续执行“四统一”：

　　统一培训，工作人员佩戴培训合格证上岗

　　统一停车服务发票管理

　　统一服务人员着装

　　统一设置收费公示牌

　　市停车办工作人员提醒大家，停车时请注意“四统一”，在停车缴费后应索要发票。若因停车收费发生纠纷，您可拨打63900039或110进行投诉、举报（洛阳晚报记者 智慧）
[ 责任编辑：马佳佳]
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