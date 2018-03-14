牡丹文化节期间，洛阳这四家牡丹园将执行优惠票价

今年牡丹文化节期间，王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园将执行优惠票价：非法定节假日的周一至周五，每人次10元，其他时间每人次30元。记者昨日采访了解到，这4家牡丹观赏园除严格落实优惠政策外，还积极为游客打造凸显牡丹文化、安全舒适的游园环境。目前，4家牡丹观赏园安保等应急预案已到位，设施、服务提升也进入尾声。

记者 梅占国 通讯员 邵安领 摄

今年牡丹文化节期间，王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园将执行优惠票价：非法定节假日的周一至周五，每人次10元，其他时间每人次30元。记者昨日采访了解到，这4家牡丹观赏园除严格落实优惠政策外，还积极为游客打造凸显牡丹文化、安全舒适的游园环境。目前，4家牡丹观赏园安保等应急预案已到位，设施、服务提升也进入尾声。

王城公园：清明入盛花期

●服务保障

文化方面，该园在牡丹观赏区周边增设景观石，并雕刻与牡丹相关的诗词；为园内的海棠、桂花等30余种乔木和亚乔木挂上“身份证”，介绍植物知识。

安保方面，该园在大门、西北、北门等处增设安全门及安检通道，提升全园监控及广播系统等；目前，牡丹文化节期间各项应急预案已全部到位，大幅增加安保人员，并与辖区派出所、消防部门联合开展安全培训、应急演练等。

设施方面，该园已检修、刷洗全园约60套座椅；新增第三卫生间、儿童洗手池等；在主要景观区实现Wi-Fi覆盖；对动物园笼舍及道路进行消毒，加固笼舍的隔离防护网等；对新招募售检票人员、讲解员进行礼仪等服务培训。

●赏花看点

该园历史悠久，共种植牡丹800多个品种13万余株，包含中原、西北牡丹品种群及日、美、法等国外牡丹品种群，涵盖9大色系13个花型。因地处市中心，该园牡丹盛花期到来较早，是清明节前后我市率先大面积进入盛花期的牡丹观赏园。

中国国花园：皇家园林风格

●服务保障

文化方面，该园在秋翁遇仙广场、姚黄阁、九色台等主要观景点周边新建展示牡丹文化的平台；在东区9大景观柱上，用工笔画、油画等形式表现牡丹9大色系(左图)。

安保方面，该园制订牡丹文化节期间安全应急预案，一旦游客数量达到瞬时最大承载量、日最大承载量，将及时启动应急预案，有计划地控制入园人数，疏导、分流园内各景点客流；大幅增加安保人员等，并与公安等部门联合。

设施方面，该园在早开园新建长约90米、面积约380平方米的赏花木栈道，给游客“人在花中游”之感；新建“三友园”，在原有松树的基础上，新栽植竹子11种2万余株、梅花14种44株，并在此配套修建竹园道路、广场、木亭、座椅、垃圾箱等；在东区新建紫斑牡丹园；在全园实现Wi-Fi覆盖，语音讲解也有所完善。

●赏花看点

该园以皇家园林风格打造，致力凸显地域文化、历史。全园牡丹种植面积700多亩，共有65万多株牡丹，涉及品种1080个。该园早开品种牡丹种植面积大、品种数量多，4月1日，这里将有大面积的早开品种牡丹连片盛放。

隋唐城遗址植物园：品种多花色全

●服务保障

文化方面，该园新建“牡丹诗廊”，由50多块诗词石板组成，展现有关牡丹、古都历史文化的诗词；同时对大型“历代牡丹谱录”进行刷新，详细介绍牡丹历史知识。

安保方面，新招募安保人员，重点在公园西门、北门维持秩序；招募志愿者，为游客指路、制止不文明行为等；在西门设置学雷锋志愿服务站，为游客提供免费茶水、应急医疗等服务。

设施方面，全园9处公厕已完成提升改造，除了更新如厕设施，还增加了无线呼叫器、无障碍扶手、儿童洗手台等设施，为老人、小孩、残疾人等特殊人群提供方便；该园还在厕所门口增设“公共卫生间”LED吸顶灯，便于游客寻找。在北门新搭两座便桥，方便老人、残疾人等特殊群体游园；此外，该园还刷新楹联、亭子、长廊、座椅、果皮箱等，为游客提供整洁的游园环境。

●赏花看点

全园牡丹种植面积400多亩，共有牡丹30多万株，包括9大色系1200多个牡丹品种。该园除牡丹品种多、花色全以外，全园植物种类有1000多种，有千姿牡丹园、野趣水景园、木兰琼花园、万柳园、百草园、梅园、竹园、海棠园等17个专类园区。

国家牡丹园：品味牡丹珍品

●服务保障

文化方面，全园增加牡丹科普牌，介绍牡丹品种及习性等；邀请表演团队在园内免费为游客进行“武则天赏牡丹”等表演。该园还与教育部门对接，免费接待学校组织的小学生团体入园赏花(需经教育部门批准)。

安保方面，该园大幅增加园内安保、保洁人员数量，在开园时间内不间断巡查、保洁。

设施方面，该园完善智慧旅游设施，增加Wi-Fi覆盖面，新增300多个语音导游系统；四季展馆也进行提升，除展出豆绿、姚黄、黑花魁等精品牡丹外，新增君子兰、杜鹃等近70种2万盆精品花卉。

●赏花看点

该园是国家牡丹基因库，牡丹品种多，全园共有120多万株牡丹，涉及品种1300多个，是观赏珍贵品种牡丹的好去处。（ 洛阳日报记者 赵佳 通讯员 乔丽娜 安瑞云）