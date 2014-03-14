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第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组发布今年首次花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-20 08:19

　　第36届中国洛阳牡丹文化节越来越近，牡丹长势如何、何时开花等信息被不少市民及游客所关注。昨日，本届牡丹文化节花情预报小组发布今年首次花情预报：今年牡丹自然花期与去年相比推迟3天左右，但整体开花节奏加快，花期相对集中，赏花游园活动将于4月1日启动。

　　近日，本届牡丹文化节花情预报小组组织牡丹专家对全市主要牡丹园进行实地查看，根据当前牡丹生长发育情况并参考其他植物的物候期，结合近期天气预报，充分研究论证后发布具体花期预报。

　　-调控花期

　　目前，各主要牡丹观赏园采取温室催花、搭建保温大棚等调控措施，确保4月1日有连片牡丹盛开，满足来洛游客赏花需求。

　　-自然花期

　　市区主要牡丹观赏园中，预计早开品种牡丹4月4日前后陆续开放，中开品种牡丹4月8日前后进入盛花期，晚开品种牡丹4月12日前后进入盛花期。

　　邙山主要牡丹观赏园中，牡丹花期整体比市区晚4天左右，预计早开品种牡丹4月8日前后陆续开放，中开品种牡丹4月12日前后进入盛花期，晚开品种牡丹4月15日前后进入盛花期。

　　-道路、广场及街心游园花期

　　市区道路、广场及街心游园的牡丹花期，比市区主要牡丹观赏园提前2天至3天，预计4月初早开品种牡丹陆续开放。

　　本次花情预报为中长期预报，若未来几天天气变化较大，将有可能出现花期提前或延迟情况，本届牡丹文化节花情预报小组将根据牡丹生长发育及天气变化情况，适时调整信息并及时预报。（洛阳日报记者 赵佳）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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