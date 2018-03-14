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王城公园大棚牡丹“展笑颜”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-27 08:24

　　天气逐渐回暖，不少市民在刚刚过去的双休日出门踏春。我市各大牡丹观赏园、路边和广场的牡丹也借这几日的高温猛“蹿了一蹿”。昨日，记者在王城公园沉香楼牡丹观赏区看到，大棚内已有牡丹连片绽放。

　　今年，该园搭建了面积近3000平方米的大棚，利用科学手段人工对近6000株牡丹调控花期，涵盖9大色系30余个品种，二乔、黑海撒金、赵粉等多个名贵品种包含在内。目前，大棚内的早开品种牡丹已全部进入初花期，预计4月1日将迎来盛花期。

　　王城公园工程师马晓洁介绍，独特的小气候，使该园成为我市各大牡丹观赏园中牡丹绽放较早的一个。这几日，若您到该园沉香楼牡丹观赏区、牡丹仙子观赏区和王城春早牡丹观赏区，就可抢先观赏连片绽放的牡丹。

　　今年牡丹文化节，为了让四方游客的赏花之旅更舒适、惬意，连日来，王城公园的工作人员对该园的各项游园设施、景观进行了提升。

　　在游园设施方面，该园大门、西门及北门将加装安全门，安装即时客流监测系统，便于记录园内游客数量，确保游客游园安全；在该园各广场等人流较集中的地方，已安装衣帽架；全园乔木、亚乔木已统一悬挂标有名字、科属的“身份证”，包含桂花、金丝柳、碧桃等30余种苗木；动物园对园内所有动物笼舍进行了集中加固，新增了防护网，并增加了提示标语，借助洒水车对所有动物笼舍外围及道路等进行集中消毒。

　　在游园景观方面，该园不少牡丹观赏区周边新增了景石，安装了造型美观的手工竹篱笆。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜 实习生 段婉璐）
[ 责任编辑：史戎戎]
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