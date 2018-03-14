20分钟办完社保业务 洛阳市民点赞“市民之家”

新投用的“市民之家”您去体验了吗？感觉怎么样？今日下午，市民寇女士陪同侄子前往“市民之家”办理社保异地转移业务，经历了咨询、排号、填表、登记等办理流程后，她对“市民之家”赞不绝口。

洛阳网讯 新投用的“市民之家”您去体验了吗？感觉怎么样？今日下午，市民寇女士陪同侄子前往“市民之家”办理社保异地转移业务，经历了咨询、排号、填表、登记等办理流程后，她对“市民之家”赞不绝口。

20分钟办完社保业务 市民这样评价“市民之家”

“我根据以往办理社保业务的经验，做好了排长队的打算，但意外的是，这次并没有排队，并且不足半小时就办理完毕了，效率非常高。”寇女士介绍，今日约16时，她与侄子到达“市民之家”，内部宽敞大气的装潢让人眼前一亮，尤其是业务分区能够一目了然，不仅各楼层的墙上、电梯口均设置有楼层导引图，而且“市民之家”门口就设置有服务台，各业务窗口的服务人员也很热情，咨询十分方便。

在“市民之家”中，寇女士侄子需要办理的社保业务在二楼。办理业务前，寇女士的侄子先持自己的身份证在二楼大厅东南角领取了一张排号单，单上显示所属办理窗口和排队人数，没等几分钟，他便被叫号系统提醒至B08异地转移接续窗口办理业务，16时20分许，业务办理完毕。寇女士说，她的侄子在郑州生活已有十几年，未去过以往的办事大厅，而自己的感触最深，新投用的“市民之家”无论是硬件设施，还是服务质量，真是更上一层楼！

45个业务窗口为市民服务 可办这些业务

3月19日，市人社局正式进驻“市民之家”，在一楼、二楼共设置45个业务窗口为市民服务，办理权责清单事项、便民服务事项共67项。各窗口具体都办理这些业务：

一楼

D01-D06：办理贷款业务；

D07-D08：办理银行征信查询；

D09：办理民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止审批，职业技能考核鉴定机构设立审批，台港澳人员在内地就业许可，劳务派遣经营许可，设立人力资源服务机构及其业务范围审批，洛阳市就业创业工作先进单位和先进个人评选，就业专项资金分配，集体合同备案，企业年金方案备案，职业鉴定技能考核，国有企业、事业单位改革改制职工安置方案审核，终止(解除)劳动合同失业报告审查等业务；

D10：办理工伤认定、劳动能力鉴定；

D11：办理事业单位专业技术职务结构比例审核备案，初、中级专业技术职务申报资格审查，高级专业技术职务申报资格初审，执业资格及部分专业资格审查，任职资格审定，事业单位岗位设置审批，事业单位岗位聘用审批，事业单位科级领导干部任免备案，事业单位工作人员年度考核备案，河南省事业单位专业技术二级岗位初审，市直机关事业单位工作人员工资统发核准，市直机关事业单位工作人员调整和变动工资核准，市直机关事业单位离休人员增加离休费；

D12：办理参保人员退休手续。

二楼

D01：办理就业报到手续；

D02：办理流动人员交流和流动人员社保；

D03：办理就业失业登记、《就业创业证》；

D04-D06：办理灵活就业人员档案代理、退休申报；

D07-D10：办理灵活就业人员社保业务；

B01-B07：综合业务受理窗口；

B08：异地转移接续窗口；

B09：参保证明打印窗口；

B10：参保信息查询窗口；

C05：值班科长窗口；

C06：申报登记科业务咨询窗口；

C07：城乡居民医疗保险咨询窗口；

C08：养老保险咨询窗口；

C09：职工医疗保险咨询窗口；

C10：失业保险咨询窗口；

C11-C14：社保卡业务窗口；

C15-C16：大额医保窗口(人寿保险公司)；

C17：医疗救助窗口(人保健康)。(记者 郭瑛)