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洛阳市交警支队已进驻“市民之家”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-21 08:40

　　市交警支队目前已进驻“市民之家”，需办理机动车违法处理业务、货运车辆市区通行证及核发机动车检验合格标志或机动车临时行驶号牌的市民，可在周一至周六9时至12时、13时30分至17时30分到“市民之家”4楼公安综合服务区A01至A06窗口办理。

　　此外，老城交巡大队、事故处理大队四中队已搬迁至老城区经八路与状元红路交叉口南200米路东，老城交巡大队值班电话63951135，事故处理大队四中队值班电话63582122；事故处理大队三中队已搬迁至定鼎立交桥东晓月路，值班电话63362122；机动车驾驶员适应性检测中心已搬迁至老城区图书馆街25号，办公电话65962379。（苏楠 谢育健）
[ 责任编辑：席倩倩]
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