今日起，不动产证在“市民之家”恢复办理

昨日，《洛阳晚报》记者从市不动产登记中心获悉，因为系统调整暂停办理的不动产证将于今日恢复办理，且办理地点搬至新投用的“市民之家”，办理窗口和流程均有所调整。 窗口信息 房产交易与不动产登记业务办理窗口已全面转移至“市民之家”，具体窗口设置如下 一楼 ● F13、F14办理土地预审 ● F15至F20办理存量房转移登记(二手房过户) 三楼 ● A01至A06办理新建商品房转移登记(一手房) ● E01、E02办理土地预审 ● E03至E07办理首次登记、变更登记、抵押权注销、遗失补证、换证等 ● E08至E10办理不动产登记信息查询，出具查询结果 ● D04至D06办理不动产抵押登记 ● D07、D08发放不动产权证书 ● D09、D10缴纳不动产登记费 五楼 ● 5072办理查封登记 办理流程和所需材料 新建商品房(一手房) 办理流程 ●第一步：到一楼市房管局F01至F12窗口办理合同备案 ●第二步：到三楼市不动产登记中心A01至A06窗口办理转移登记 提交材料 1.已备案的商品房买卖合同原件 2.契税缴纳凭证 3.维修基金票据原件与复印件 4.身份证原件与复印件 5.房屋测绘图纸 6.房屋面积补充协议(面积有误差的) 7.土地分割证原件或土地使用权预审告知单 8.开发公司营业执照复印件、经办人委托书及经办人身份证原件与复印件 9.产权界定卡(经济适用房) 特别提醒 如是按揭购买的，还须提交贷款银行营业执照复印件及经办人委托书或约定等、贷款合同、不动产登记证明或房屋预告登记证 存量房(二手房) 办理流程 ●第一步：到一楼市房管局F1至F12窗口签订买卖合同并备案 ●第二步：到一楼市不动产登记中心F13、F14窗口办理土地预审 ●第三步：到三楼市税务部门窗口缴纳契税 ●第四步：到一楼市房管局E22至E24号窗口办理维修基金 ●第五步：到一楼市不动产登记中心F15至F20号窗口办理转移登记 提交材料 1.房屋所有权证和土地使用权证或不动产权证书 2.买卖双方身份证原件及复印件 3.备案过的买卖合同 4.土地使用权预审告知单 5.契税缴纳凭证 6.维修基金票据原件及复印件 7.房产平面图复印件 8.宗地图复印件 特别提醒 交易的不动产属经济适用房、房改房的，在办理土地预审的同时须缴纳土地出让金，办理转移登记时提交产权界定卡 经济适用房还须首先到一楼市房管局B10、B11窗口办理经济适用房上市审批，再到F24窗口缴纳个人收益所得，办理转移登记时提交上市收益意见书及收益所得票据 （洛阳晚报记者 连漪 通讯员 杨迎春）