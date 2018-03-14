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今日起，不动产证在“市民之家”恢复办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-26 08:44

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市不动产登记中心获悉，因为系统调整暂停办理的不动产证将于今日恢复办理，且办理地点搬至新投用的“市民之家”，办理窗口和流程均有所调整。

　　窗口信息

　　房产交易与不动产登记业务办理窗口已全面转移至“市民之家”，具体窗口设置如下

　　一楼

　　● F13、F14办理土地预审

　　● F15至F20办理存量房转移登记(二手房过户)

　　三楼

　　● A01至A06办理新建商品房转移登记(一手房)

　　● E01、E02办理土地预审

　　● E03至E07办理首次登记、变更登记、抵押权注销、遗失补证、换证等

　　● E08至E10办理不动产登记信息查询，出具查询结果

　　● D04至D06办理不动产抵押登记

　　● D07、D08发放不动产权证书

　　● D09、D10缴纳不动产登记费

　　五楼

　　● 5072办理查封登记

　　办理流程和所需材料

　　新建商品房(一手房)

　　办理流程

　　●第一步：到一楼市房管局F01至F12窗口办理合同备案

　　●第二步：到三楼市不动产登记中心A01至A06窗口办理转移登记

　　提交材料

　　1.已备案的商品房买卖合同原件

　　2.契税缴纳凭证

　　3.维修基金票据原件与复印件

　　4.身份证原件与复印件

　　5.房屋测绘图纸

　　6.房屋面积补充协议(面积有误差的)

　　7.土地分割证原件或土地使用权预审告知单

　　8.开发公司营业执照复印件、经办人委托书及经办人身份证原件与复印件

　　9.产权界定卡(经济适用房)

　　特别提醒

　　如是按揭购买的，还须提交贷款银行营业执照复印件及经办人委托书或约定等、贷款合同、不动产登记证明或房屋预告登记证

　　存量房(二手房)

　　办理流程

　　●第一步：到一楼市房管局F1至F12窗口签订买卖合同并备案

　　●第二步：到一楼市不动产登记中心F13、F14窗口办理土地预审

　　●第三步：到三楼市税务部门窗口缴纳契税

　　●第四步：到一楼市房管局E22至E24号窗口办理维修基金

　　●第五步：到一楼市不动产登记中心F15至F20号窗口办理转移登记

　　提交材料

　　1.房屋所有权证和土地使用权证或不动产权证书

　　2.买卖双方身份证原件及复印件

　　3.备案过的买卖合同

　　4.土地使用权预审告知单

　　5.契税缴纳凭证

　　6.维修基金票据原件及复印件

　　7.房产平面图复印件

　　8.宗地图复印件

　　特别提醒

　　交易的不动产属经济适用房、房改房的，在办理土地预审的同时须缴纳土地出让金，办理转移登记时提交产权界定卡

　　经济适用房还须首先到一楼市房管局B10、B11窗口办理经济适用房上市审批，再到F24窗口缴纳个人收益所得，办理转移登记时提交上市收益意见书及收益所得票据 （洛阳晚报记者 连漪 通讯员 杨迎春）
[ 责任编辑：史戎戎]
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