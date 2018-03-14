明日起，房产交易和不动产登记业务迁至“市民之家”办理

近期需要办理房产交易和不动产登记业务的市民注意，自明日起，上述业务将迁至“市民之家”(位于洛龙区开元大道与永泰街交叉口五楼B区)办理，原周山路今后不再设置窗口办理业务，这是记者今日从洛阳市不动产登记中心获悉的。

见习记者 徐文波/图

洛阳网讯 近期需要办理房产交易和不动产登记业务的市民注意，自明日起，上述业务将迁至“市民之家”(位于洛龙区开元大道与永泰街交叉口五楼B区)办理，原周山路今后不再设置窗口办理业务，这是记者今日从洛阳市不动产登记中心获悉的。

据了解，“市民之家”共设置了31个不动产登记窗口，具体窗口分布情况如下：

一楼

F13-14:办理土地预审

F15-20:办理存量房转移登记(二手房过户)

三楼

A01-06：办理新建商品房转移登记(一手房)。

E01-02:办理土地预审和个人房改房、经适房上市交易缴纳土地出让金。

E03-07:办理首次登记、变更登记、抵押权注销、遗失补证、换证等。

E08-10：办理不动产登记信息查询，出具查询结果。

D04-06：办理不动产抵押登记。

D07-08:发放不动产权证书。

D09-10：缴纳不动产登记费。

五楼

5072办理查封登记。

市不动产登记中心提醒，由于3月16日至25日期间，因切换全省统一的不动产登记信息管理基础平台，市不动产登记中心与房管部门曾暂停办理房产交易与不动产登记业务。明日起，上述业务恢复办理，为避免出现扎堆办理的情况，市民需注意合理安排时间。