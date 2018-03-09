“市民之家”闻书香 便民借阅获点赞

今天是市民之家投用第二天。不少市民注意到，位于市民之家二楼大厅中央，有一处开放式的“书香洛阳”阅览区。这里都有哪些书？如何借阅？是否收费？今日上午，记者前去打探。

今天是市民之家投用第二天。不少市民注意到，位于市民之家二楼大厅中央，有一处开放式的“书香洛阳”阅览区。这里都有哪些书？如何借阅？是否收费？今日上午，记者前去打探。

11时左右，记者来到市民之家的“书香洛阳”阅览区，卡座内座无虚席。读者入座后自觉地停止交谈，安静地享受一段阅读时光。

市民赵先生今年73岁，他正认真地阅读一本医学类书籍。据了解，他上午九点多到市民之家，连续办理河南有线和中国移动两项业务后，准备在大厅好好游览一下这个高大上的市民之家。“没走几步就发现了这个阅览区，进来感受感受。”赵先生入座时得知，此处阅读免费。简单浏览后选择了这本医药书籍，翻阅后发现很有用，并用随身携带的纸和笔摘录起来。和记者交谈时，他才发现不知不觉已经在这儿待了一个小时。

据图书管理人朱爱民介绍，这里属于洛龙区城市书房的一部分，市民在此入座读书免费，如需借阅书籍，可持有效身份证件交由管理员保管或交纳押金两种方式。一般来说，有效证件一次最多可借阅两本；押金50元可借阅一本，100元可借阅两本。每人每次最多可借阅两本图书。

“借阅的图书，市民可以在市民之家其他的等候区观看，但图书必须在当天下班前归还。”朱爱民解释，市民之家下班时间为17:30。

目前，该阅览区共有5000余册书籍，涵盖文学、历史、医学、生活等多个分类，并设有《十九大》专栏，同时还有《青年文摘》、《读者》等期刊、报纸定期更新，为广大市民的等候期和匆忙之余带来一片书香。(见习记者 谢娜娜/文 徐文波/图 通讯员 褚红)

市民之家地址：开元大道与永泰街交叉口西南角，乘坐70路、88路、99路公交车可达