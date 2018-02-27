洛阳“市民之家”即将投用 多家单位陆续进驻

近日，有办理社保、房产交易、贷款等业务的市民注意啦，位于洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角的“市民之家”即将投用，不少业务将陆续搬到“市民之家”办理，您保存好这条信息，别跑了冤枉路。

“市民之家”内景

近日，有办理社保、房产交易、贷款等业务的市民注意啦，位于洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角的“市民之家”即将投用，不少业务将陆续搬到“市民之家”办理，您保存好这条信息，别跑了冤枉路。

洛阳北控水务集团有限公司

接水业务，新区接热、收费业务19日进驻“市民之家”一楼E区办理。需要注意的是，涧西区南昌路155号天泽大厦一楼业务网点保留，仍可办理接水业务，咨询电话65591361、65591363。

市教育局

自20日起，13项业务调整至“市民之家”D011、D012、D013、D014四个窗口办理，原科室及二级机构停止办理。3月10日至19日为过渡期，暂停办理，咨询电话63917183、63251026。具体业务包括：

D011窗口

贫困教师资金给付、家庭经济困难学生资助资金给付、校车使用许可前置审查、校服采购合同备案

D012窗口

教师资格认定、市优秀教师和优秀教育工作者评选、洛阳考籍学生自考合格课程跨省转移、自学考试洛阳考籍考生免考课程认定

D013窗口

学生毕业证验印、职业技能大赛专项资金给付

D014窗口

民办学校资金监管，民办学校的设立、变更和终止审批，学生学籍注册、变更等事项核准

市行政服务中心

市行政服务中心将于3月19日前全部搬迁至“市民之家”，从3月19日9时起，该中心各项业务需到“市民之家”办理。

市社保局

市社保局服务大厅的各项社会保险经办业务于16日全部进驻“市民之家”二楼，从19日开始在“市民之家”办理相关业务，位于洛阳会展中心的原址停止办理相关业务。

相关窗口设置为

B01至B07为综合业务受理窗口，B08为异地转移接续窗口，B09为参保证明打印窗口，B10为参保信息查询窗口，C05为值班科长窗口，C06为申报登记科业务咨询窗口，C07为城乡居民医疗保险咨询窗口，C08为养老保险咨询窗口，C09为职工医疗保险咨询窗口，C10为失业保险咨询窗口，C11至C14为社保卡业务窗口，C15和C16为大额医保窗口，C17为医疗救助窗口，C18为市地税局征缴业务查询窗口。

市不动产登记中心和市房地产市场管理处

16日至25日，市不动产登记中心和市房地产市场管理处切换全省统一的不动产登记信息管理基础平台，暂停办理房产交易与不动产登记业务，于26日在“市民之家”全面恢复办理，设置31个不动产登记窗口，周山路原址不再办理相关业务。

进驻“市民之家”后，商品房、二手房交易及不动产抵押业务流程较之前发生变化，两部门将在“市民之家”设置15个并联窗口，按照“一个窗口受理、部门并行办理”的原则，分别办理交易、抵押确认和登记。

各县(市)不受影响，正常办理不动产登记业务。

市人才服务中心

大中专毕业生及留学回国人员就业报到手续办理、专业技术人员及管理人员流动手续办理两项业务于19日迁入“市民之家”二楼办理，咨询电话69933858、69933859。

市公共就业服务中心

灵活就业人员档案代理、退休申报、灵活就业人员社保业务办理、就业失业登记、就业创业证办理等业务于19日迁入“市民之家”二楼办理。

市创业贷款担保中心

市创业贷款担保中心资料受理大厅自19日起搬迁至“市民之家”办公，创业担保贷款受理窗口将在正常工作日每日9时至12时，13时30分至17时30分受理市区范围内所有符合条件的创业人员的创业担保贷款申请业务，法定节假日按照国家规定执行，原办公地点自3月16日起不再受理申请业务，咨询电话63234276、63228521。（洛阳晚报记者 连漪/文 张怡熙/图）