赵会生到“洛阳市民之家”进行督导调研

昨日，市委常委、市纪委书记、市监察委主任赵会生带领相关部门负责人到“洛阳市民之家”进行督导调研。

昨日，市委常委、市纪委书记、市监察委主任赵会生带领相关部门负责人到“洛阳市民之家”进行督导调研。

“洛阳市民之家”总建筑面积约4.4万平方米，按照“一站式服务”标准建设，进驻单位将达94个，业务办理窗口294个，全部实现“一窗受理、一网通办”。在详细了解目前进驻单位情况、窗口设置情况后，赵会生强调，要按照“应进必进”原则，所有涉及群众诉求的事项应全部进驻，让群众真正享受到“一站式服务”。要加强人员管理，严格落实中央八项规定精神，加强对形式主义、官僚主义的监督检查。

赵会生还来到由市纪委建设的“洛阳市廉洁文化宣传教育馆”布展现场。他要求，教育馆的建设既要美观大方，又要仔细考究，布展的文献、音视频资料要客观真实，真正发挥教育作用。

当天，赵会生还前往偃师市调研了二里头遗址博物馆建设情况。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）